Hoy, en Ceuta, las guardias farmacéuticas están cubiertas por las siguientes farmacias:
- Zona Centro — Farmacia DE LA PINTA (P.º de la Marina Española, 64).
- Campo Exterior — Farmacia NUEVA.
- Turno de Noche — Farmacia PUYA C.B. (C/ Teniente Coronel Gautier, 12).
Horarios
- Guardia diurna (Centro y Campo Exterior): de ~09:00 a ~23:00 h (laborables)
- Guardia nocturna (PUYA C.B.): de ~23:00 a ~09:00 h
Qué debes saber
- Gracias a este sistema de turnos, Ceuta dispone de cobertura farmacéutica 24 horas al día.
- Si necesitas medicamentos fuera del horario habitual, puedes acudir directamente a la farmacia de guardia indicada según tu zona o turno. Es recomendable llevar receta si el medicamento lo requiere.
- Puedes consultar su ubicación en Google Maps para facilitar el desplazamiento. Muchas farmacias de guardia informan su dirección y teléfono.