Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste. Esta semana podrás ir al cine el Miércoles 3 y Jueves 4.

200 Wolf: El pequeño gran lobo

Freddy Lupin, el caniche rosa más valiente del cine regresa con una nueva misión. Tras pedir un deseo que nunca pensó que se haría realidad, el joven heredero de la manada recibe finalmente el poder de transformarse en un gran lobo… pero a un precio: la vida de su nuevo amigo Moopoo, un espíritu lunar. Si Freddy y su pandilla no logran devolverlo a casa antes de que su luz interior se apague, podría desaparecer para siempre. Director: Alexs Stadermann Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 17:15h

Jueves 11 diciembre: 17:15h

Me has robado el corazón

Eric engaña a Vera para que sea su conductora tras robar un banco en Madrid, iniciando una huida hacia Galicia. Perseguidos por la policía, Vera enfrenta miedo, dilemas morales y decisiones que cambiarán su vida en cada kilómetro del viaje. Director: Chus Gutierrez

Reparto: Oscar Casas, Ana Jara, Luis Zahera

Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 17:30h, 19:30h.

Jueves 11 diciembre: 17:30h, 19:30h.

ZOOTROPOLIS 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Director: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Animación Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 10:00h, 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Jueves 11 diciembre: 10:00h, 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Ahora me ves 3

Los legendarios Cuatro Jinetes vuelven para un nuevo golpe junto a una nueva generación de jóvenes ilusionistas. Su misión: robar el “Diamante Corazón” que está en poder de la poderosa y corrupta Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), vinculada al crimen organizado. En esta aventura cargada de trucos imposibles, traiciones y magia a gran escala, los equipos antiguo y nuevo deben unir fuerzas para desenmascarar una red criminal global. Director: Ruben Fleischer Reparto: Dave Franco, Isla Fisher, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson Estreno: 14 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 21:30h, 22:00h.

Wicked: Parte 2

Tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega musical. Director: Jon M. Chu Reparto: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 17:00h, 19:30h.

Jueves 11 diciembre: 17:00h, 19:30h.

Drácula

Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula (Caleb Landy Jones), renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido. Reparto: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Director: Luc Besson Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 22:00h.

COARTADAS

Miguel es dueño de la empresa Coartadas. La empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. A la salida de uno de los encargos, que involucraba conducir un coche fúnebre, atropella sin querer a una chica (Blanca), no ocurre mucho, solo le rompe el dedo. Se la llevan al hospital y ahí se conocen y se gustan. Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza, y que odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria. Un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder serle infiel a la mujer. Reparto: Adriana Torrebejano, Jaime Lorente, Salva Reina, Ana Jara, Mariam Hernández, Llum Barrera, Leo Harlem Director: Martín Cuervo Estreno: 28 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 17:00h.

Jueves 11 diciembre: 17:00h.

Black Phone 2

Cuatro años después de que The Black Phone terminara con el secuestro de Finney Blake, éste (ahora de 17 años) sigue intentando rehacer su vida. Mientras tanto su hermana Gwen (15 años) comienza a recibir llamadas en sus sueños desde un misterioso “teléfono negro” y tiene visiones de tres chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Juntos deciden investigar el lugar durante una tormenta de nieve, donde descubren que el aterrador asesino conocido como “El Grabber” no solo ha vuelto —incluso desde más allá de la muerte— sino que está conectado con el pasado de su propia familia Directores: Scott Derrickson Reparto: Demián Bichir, Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames Estreno: 24 octubre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 22:00h

Nuremberg

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Director: James Vanderbilt Reparto: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Lotte Verbeek, Richard E. Grant Estreno: 28 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 19:00h.

Jueves 11 diciembre: 19:00h.

Five Nights at Freddy’s 2

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Director: Emma Tammi Reparto: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 10 diciembre: 18:00h, 19:00h, 20:00h, 21:00h, 22:00h.

Jueves 11 diciembre: 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Heridos

Todos llevamos algún dolor que el tiempo no borra. Heridos recoge el testimonio de cuatro personas que, tras años de silencio, se atrevieron a mirar de frente una herida profunda: la que deja el aborto. Cada uno recorrió un camino distinto, pero todos descubrieron la misma verdad: sanar es posible Director: Borja Martínez-Echevarría Estreno: 7 noviembre 2025 Horarios: Domingo 14 diciembre: 18:00h.

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €