La Ciudad Autónoma de Ceuta continúa avanzando en la transformación integral de su sistema de transporte urbano. A punto de cumplirse el tercer aniversario de la municipalización del servicio —gestión asumida por AMGEVICESA en 2022—, el área de Transporte ha hecho balance de un periodo que califica como “muy positivo”, marcado por mejoras en sostenibilidad, infraestructuras y calidad del servicio.

Desde la incorporación de 14 autobuses híbridos en la primavera de 2024, el transporte urbano ha experimentado un cambio significativo. Estos vehículos han permitido reducir emisiones y consumo de combustible, además de ofrecer trayectos más cómodos y seguros gracias a sistemas modernos y eficientes. Con ello, Ceuta se ha alineado con las políticas de movilidad sostenible que predominan en las principales ciudades españolas.

Infraestructuras renovadas y un servicio más accesible

La municipalización no solo supuso un cambio en el modelo de gestión, sino también la puesta en marcha de mejoras que impactan directamente en la experiencia de los usuarios. Entre las actuaciones destacan la modernización de marquesinas y señalización, la ampliación de líneas —como la que mejora la conexión con Benzú— y la reducción de tiempos de espera gracias a la optimización de frecuencias.

Otro avance notable ha sido la implantación del pago con tarjeta bancaria, operativo desde la pasada primavera, que ha facilitado y agilizado el acceso al servicio. Además, se han reforzado las condiciones laborales de la plantilla, garantizando estabilidad, formación y un entorno propicio para una prestación profesional.

Nuevos vehículos en 2026: eléctricos y microbuses para ampliar la cobertura

El próximo año será clave para culminar la renovación de la flota. Según las previsiones, durante el primer semestre de 2026 llegarán dos autobuses totalmente eléctricos —ya fabricados en Alemania— junto con cuatro nuevos microbuses destinados a rutas de difícil acceso.

Estos últimos permitirán mejorar la conectividad en zonas con calles estrechas o terreno complejo, haciendo posible ampliar recorridos y acercar el transporte público a barrios tradicionalmente menos comunicados. Por su parte, los buses eléctricos reforzarán el compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones.

El objetivo del área de Transporte es ambicioso: alcanzar frecuencias de unos 15 minutos en la mayoría de las paradas, lo que supondrá un salto cualitativo en disponibilidad y eficiencia del servicio.

Un modelo urbano más sostenible y conectado

La Ciudad Autónoma destaca que estas inversiones consolidan la apuesta por un transporte público moderno, seguro y respetuoso con el entorno. Gracias al esfuerzo conjunto de AMGEVICESA y a la buena acogida de los usuarios, Ceuta avanza hacia un modelo más competitivo y adaptado a los retos de futuro.

Con la ampliación de la flota prevista para 2026, la ciudad reafirma su compromiso con una movilidad más sostenible, una mejor cohesión social y un desarrollo urbano que prioriza la calidad de vida de los ciudadanos.