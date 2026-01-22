El Partido Popular volvería a depender de Vox para lograr la investidura y formar gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, según el sondeo preelectoral elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta anticipa que los populares no alcanzarían la mayoría absoluta por sí solos ni con otras formaciones minoritarias.

El estudio, realizado sobre una muestra de 3.313 personas, sitúa al PP en una horquilla de entre 25 y 29 escaños, frente a los 28 actuales, en un Parlamento aragonés donde la mayoría absoluta se fija en 34 diputados. Vox, por su parte, experimentaría un notable crecimiento y pasaría de los 7 escaños actuales a entre 10 y 13, convirtiéndose de nuevo en una pieza imprescindible para la gobernabilidad.

Ni siquiera en el escenario más favorable para los populares podrían prescindir del apoyo de Vox. La coalición Aragón–Teruel Existe obtendría entre 1 y 2 escaños, menos que los 3 actuales, una cifra insuficiente para que el PP alcance la mayoría absoluta. Además, el Partido Aragonés desaparecería del Parlamento, según la proyección del CIS.

En el bloque de la izquierda, el PSOE lograría mantener su representación, con una estimación de entre 17 y 23 diputados, una horquilla similar a la actual. Chunta Aragonesista podría mejorar sus resultados y pasar de 3 a 5 escaños, mientras que Izquierda Unida crecería de 1 a entre 2 y 3 representantes.

El sondeo también pone en duda la continuidad de Podemos en las Cortes de Aragón, al no garantizarle el escaño que posee en la actualidad, y confirma el desplome del Partido Aragonés, que se quedaría sin representación parlamentaria.