La Policía Nacional ha arrestado esta noche en Madrid a un hombre vinculado al secuestro del conocido alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como Niño Juan, ocurrido el pasado 31 de octubre. El detenido, identificado como Juanjo “El Morros”, posee un amplio historial delictivo, según informaron fuentes policiales.

Niño Juan fue encontrado el 2 de noviembre con signos de una paliza tras haber sido raptado durante la noche de Halloween en el distrito de Carabanchel. El asalto se produjo cuando tres vehículos embistieron, interceptaron y abrieron fuego contra el coche de la víctima antes de huir del lugar.

La operación policial se enmarca dentro de las investigaciones para esclarecer los hechos y detener a todos los implicados en este violento secuestro.