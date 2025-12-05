La Policía Nacional ha detenido en Torrent y Paterna a 20 integrantes de tres grupos criminales que presuntamente estafaron más de 120.000 euros a unas 200 personas en toda España mediante el conocido método del “hijo en apuros”. Los estafadores se hacían pasar por los hijos de sus víctimas y, alegando una urgencia económica, solicitaban transferencias inmediatas a través de aplicaciones de mensajería.

Entre los arrestados se encontraba un líder de 25 años que vivía en un chalet de lujo con una “habitación del pánico” equipada con puerta acorazada. Durante el registro, la Policía encontró un puño americano, un hacha, cartuchos de munición y una defensa extensible, además de dispositivos electrónicos, joyas, un reloj de alta gama y 830 euros en efectivo. A pesar de carecer de permiso de conducir, el joven poseía cinco vehículos y otro de alquiler de alto valor.

La investigación comenzó en junio tras varias denuncias recibidas por la Comisaría Local de Torrent. Las víctimas relataron haber recibido mensajes de números desconocidos en los que los autores, haciéndose pasar por sus hijos, pedían dinero de manera urgente.

Las pesquisas permitieron identificar a los titulares de las cuentas receptoras, la mayoría domiciliadas en Torrent, y detectaron la participación de “mulas financieras”, personas que facilitaban sus cuentas para recibir el dinero y entregarlo a otros miembros de la red a cambio de pequeñas comisiones. Varios de estos intermediarios también fueron arrestados.

En total, se practicaron 20 detenciones por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El líder del grupo ingresó en prisión tras la orden de la autoridad judicial.