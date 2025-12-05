Madrid vivirá este sábado 6 de diciembre una jornada marcada por cortes de tráfico y desvíos puntuales debido a la celebración del Día de la Constitución. El Ayuntamiento ha detallado las calles afectadas por distintos eventos deportivos, festivales al aire libre y espectáculos musicales, que, junto al puente de diciembre, podrían complicar la movilidad en la capital.

Cortes en Salesas, Barajas y el centro

En el barrio de Justicia, la celebración de The Festival by Salesas provocará restricciones entre las 12:00 y las 20:00 horas. Las calles afectadas son Campoamor (entre Génova y Fernando VI), Orellana (entre Campoamor y Plaza de Santa Bárbara) y la propia Plaza de Santa Bárbara. Además, desde las 8:00 hasta las 22:00 horas habrá afectaciones adicionales por montaje y desmontaje del evento.

En Barajas, la Carrera de la Constitución generará cortes entre las 11:00 y las 14:00 horas en calles como Alhaurín, Arroyomolinos, Timón, Alar de Rey, Artemisa, Aeronave, Paseo Zurrón, Playa de Barlovento, Simún, Glorieta de Almendrales, Playa de Riazor, Playa de América, Alcañiz y Gran Poder. Las líneas de autobús 105, 115, 151 y 166 de la EMT modificarán sus recorridos temporalmente.

Manifestaciones y eventos masivos

A las 11:30 horas se realizará una manifestación que afectará temporalmente a la calle Alcalá hasta las 13:30. Más tarde, entre las 16:30 y las 19:00 horas, podrían verse afectados la Plaza de Canalejas y la Carrera de San Jerónimo.

El festival Music Hall Madrid Ifema, con capacidad para más de 30.000 personas, se celebrará entre las 18:00 y la 01:00 horas en la avenida del Partenón, y provocará cortes intermitentes en la avenida del Partenón y la Vía de Dublín, así como retenciones puntuales en los accesos a los aparcamientos de IFEMA.

Recomendaciones y transporte alternativo

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado y optar por transporte público. La estación de Sol permanecerá cerrada los días 5, 6 y 7 de diciembre, aunque los trenes de Metro y Cercanías circularán sin detenerse. El cierre afecta a las líneas 1, 2 y 3 de Metro, y a las líneas C-3 y C-4 de Cercanías.

La EMT y el Consorcio Regional de Transportes reforzarán el servicio en zonas clave como Gran Vía, Callao y Ópera, mientras que en IFEMA se habilitarán zonas específicas para taxis y VTC. Además, se podrá acceder al recinto ferial mediante Metro (Línea 8), autobuses urbanos e interurbanos, y servicios de BiciMAD. Toda la información actualizada está disponible en las páginas oficiales del Ayuntamiento y de la EMT.