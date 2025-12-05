Renfe y sus socios internacionales han cerrado un acuerdo estratégico con Arabia Saudí para ampliar la operación del AVE entre La Meca y otras ciudades del país. El pacto busca consolidar la colaboración española en el sector ferroviario de alta velocidad y explorar nuevas oportunidades de negocio en Oriente Medio.

Según fuentes del sector, este acuerdo permitirá no solo aumentar la capacidad y frecuencia de los trenes de alta velocidad en la región, sino también implementar tecnología y experiencia española en la gestión y mantenimiento de las líneas.

Los expertos consideran que esta expansión representa un impulso significativo para la presencia global de las compañías ferroviarias españolas, además de reforzar los lazos comerciales y tecnológicos con Arabia Saudí.

El proyecto forma parte de un plan más amplio de inversión en infraestructura en el país árabe, donde se espera que la alta velocidad se convierta en un elemento clave del transporte interurbano y del desarrollo turístico.