El Arsenal – Lille se juega el martes 13 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Arsenal – Lille

Arsenal – Lille Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Emirates Stadium (London)

El Arsenal se enfrenta al Lille en la segunda jornada de la Champions League en el Emirates Stadium de Londres. El equipo local ocupa la 15ª posición con 3 puntos tras haber disputado un partido, en el que logró una victoria y anotó 1 gol sin encajar ninguno. Por su parte, el Lille se encuentra en la 22ª posición sin puntos, después de haber jugado un partido en el que sufrió una derrota, con 2 goles a favor y 3 en contra. Ambos equipos buscarán mejorar su situación en la competición europea.

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Así llegan los equipos

Arsenal: 15º con 3 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

Lille: 22º con 0 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

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