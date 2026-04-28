La princesa Leonor cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las instituciones públicas con mayor proyección académica e internacional de España. La Casa del Rey confirmó que la Princesa de Asturias iniciará este nuevo periodo universitario en el tercer cuatrimestre de 2026, una vez completada su etapa de formación militar.

La elección sitúa el foco sobre la UC3M, una universidad pública creada en 1989 y vinculada desde su origen a la innovación, la investigación y la formación internacional. Su primer rector fue Gregorio Peces-Barba, uno de los nombres clave en la historia reciente de la institución.

Leonor estudiará Ciencias Políticas en el campus de Getafe

La Princesa de Asturias estudiará un grado de cuatro años en el campus de Getafe, donde se imparte el programa de Ciencias Políticas. Según el comunicado oficial de Zarzuela, la carrera incluye materias relacionadas con la Ciencia Política, Humanidades, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales.

Leonor ha superado el proceso de selección reservado a estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del comité de evaluación correspondiente. Durante esta etapa universitaria, compatibilizará sus estudios con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

Una universidad entre las más destacadas de España

La Universidad Carlos III figura de forma habitual entre las instituciones españolas mejor valoradas en rankings nacionales e internacionales. En el QS Europe University Rankings 2025, la propia universidad destaca que se sitúa entre las diez mejores instituciones españolas y en el puesto 119 entre las universidades europeas.

Además, la UC3M aparece en el primer grupo del U-Ranking 2025, una clasificación elaborada por la Fundación BBVA y el Ivie que mide el rendimiento de las universidades españolas en docencia, investigación e innovación, e inserción laboral.

Alta empleabilidad y vocación internacional

Uno de los grandes atractivos de la Carlos III es su perfil orientado a la empleabilidad. La universidad se sitúa como la mejor universidad pública española en empleabilidad según la edición 2026 del Global University Employability Ranking and Survey, en la que ocupa el puesto 115 a nivel mundial y el 49 en Europa.

La institución también presume de una marcada dimensión internacional. Su oferta académica se reparte en cuatro campus —Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid-Puerta de Toledo— y más del 70% de sus titulaciones de grado pueden cursarse en inglés o en modalidad bilingüe, según documentación académica de la propia universidad.

Dobles grados y una amplia oferta académica

La Universidad Carlos III cuenta con una oferta extensa de grados y dobles grados en áreas como Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Comunicación, Documentación, Ingeniería y Ciencias de la Salud. Entre sus dobles titulaciones figuran programas como Derecho y Administración de Empresas, Estudios Internacionales y Derecho, Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación o Ciencias Políticas y Sociología.

Esta variedad académica ha consolidado a la UC3M como una de las universidades públicas más demandadas, especialmente en titulaciones relacionadas con la economía, la empresa, la política, la tecnología y la ingeniería.

El campus de Getafe: aulas, biblioteca, cafeterías y centro médico

El campus de Getafe, donde estudiará la princesa Leonor, concentra buena parte de la actividad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. La propia universidad identifica en este campus edificios docentes, cafetería-autoservicio y otros espacios universitarios.

Además, la UC3M dispone de servicios integrados en sus campus, entre ellos entidades bancarias, reprografía, centros médicos, cafeterías, comedores, centros deportivos y agencias de viajes. En el caso de Getafe, el documento de servicios de la universidad sitúa el centro médico en el edificio Campomanes y recoge también la existencia de cafeterías, comedor, banco y agencia de viajes en el campus.

Cerca de Zarzuela y dentro de una universidad pública

La elección de la Universidad Carlos III permitirá a Leonor estudiar en un entorno universitario público y presencial, sin alejarse de Madrid. La Casa Real ha señalado que la Princesa de Asturias seguirá el calendario universitario y compaginará esta formación superior con sus obligaciones institucionales.

La futura etapa académica de Leonor abre así un nuevo capítulo en su preparación como heredera. Tras su formación militar, la Princesa de Asturias pasará ahora por una universidad pública con fuerte reconocimiento académico, elevada empleabilidad y un programa directamente relacionado con la política, el derecho y las relaciones internacionales.