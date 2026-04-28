Meta descripción: Bad Gyal visitó ‘El Hormiguero’ para presentar su disco ‘Más Cara’ y sorprendió al contar cuál es su snack favorito en camerinos: los huevos duros.

Bad Gyal fue la invitada de este lunes en ‘El Hormiguero’, donde presentó a Pablo Motos su nuevo disco, ‘Más Cara’, publicado a comienzos de marzo. La artista repasó su momento profesional, habló de su gira y dejó una de las confesiones más comentadas de la noche: su snack favorito antes y después de los conciertos son los huevos duros.

La cantante explicó que atraviesa una nueva etapa artística coincidiendo con sus diez años de carrera. Aunque algunos seguidores le piden recuperar el sonido de sus inicios, Bad Gyal defendió que su evolución forma parte natural de su trayectoria y que no crea música para complacer expectativas ajenas.

Bad Gyal presenta ‘Más Cara’ en ‘El Hormiguero’

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber qué significa esta nueva etapa para la artista. Bad Gyal reconoció que muchos fans recuerdan con nostalgia a la cantante de sus primeros años, pero subrayó que ya no es la misma persona ni la misma artista.

La intérprete defendió la libertad creativa como una parte esencial de su carrera. Según explicó, su nuevo disco nace de una evolución personal y musical, marcada por los sonidos que la han acompañado desde sus primeros recuerdos y por la necesidad de expresarse tal y como es ahora.

La rutina de Bad Gyal durante la gira

La conversación también giró en torno a la gira ‘Más Cara Tour’. Pablo Motos le preguntó si después de los conciertos seguía saliendo de fiesta o prefería descansar. Bad Gyal fue clara: ahora prefiere volver al hotel y dormir.

La artista contó que antes sí salía después de actuar, pero que actualmente prioriza el descanso porque entrena por las mañanas. Su rutina deportiva se ha convertido en una parte importante de su día a día, especialmente durante los periodos de gira.

En cuanto a la música que utiliza para entrenar, Bad Gyal explicó que suele escoger canciones potentes, especialmente reguetón antiguo y trap brasileño, estilos que le ayudan a mantener la energía durante sus sesiones.

El snack favorito de Bad Gyal: huevos duros

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Pablo Motos reveló una curiosidad sobre los camerinos de la cantante. Según contó, Bad Gyal suele pedir huevos duros antes y después de cada actuación.

La artista confirmó la información y explicó que los considera su snack habitual. Bad Gyal aseguró que entrena mucho y que los huevos duros forman parte de su alimentación diaria. Incluso reconoció que puede comer media docena o más al día, una confesión que sorprendió al presentador y al público.

Bad Gyal habla de su carácter fuera del escenario

La cantante también abordó su forma de relacionarse con los demás. Pablo Motos comentó que quienes la conocen la describen como encantadora, aunque también con cierto aire de diva. Bad Gyal respondió con sinceridad y admitió que no todo el mundo la percibe de esa manera.

La artista explicó que no se considera una persona especialmente sociable y que no le gusta el contacto físico. Reconoció que no disfruta de los abrazos ni siquiera con personas cercanas, algo que puede resultar complicado cuando se es una figura conocida y se tiene contacto frecuente con fans.

Una entrevista entre música, gira y confesiones personales

La visita de Bad Gyal a ‘El Hormiguero’ dejó una entrevista marcada por la promoción de ‘Más Cara’, su visión sobre la evolución artística y algunas confesiones personales sobre su rutina diaria. Entre ellas, destacó su hábito de comer huevos duros como snack, una costumbre ligada a su disciplina deportiva y a su estilo de vida durante la gira.

Con diez años de carrera, Bad Gyal reivindicó su derecho a cambiar, experimentar y seguir construyendo una identidad propia dentro de la música urbana.