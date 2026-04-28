La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, y el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, han protagonizado un intercambio público sobre el futuro modelo de primarias del partido. La conversación, mantenida en directo en ‘Al Rojo Vivo’, dejó al descubierto las diferencias internas sobre quién podrá votar en el proceso para elegir candidatura de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

El debate llega apenas dos días después de que García anunciara su intención de concurrir a las primarias para aspirar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Su candidatura abre una nueva etapa en Más Madrid, pero también reaviva una cuestión sensible dentro de la organización: el papel de los inscritos y de la militancia en las decisiones internas.

Delgado pide que puedan votar todos los inscritos

Emilio Delgado defendió que en las próximas primarias pueda participar toda la gente que ha venido votando en Más Madrid durante los últimos años. El portavoz madrileño recordó que muchas personas inscritas en la formación han formado parte del proyecto aunque no siempre hayan podido acudir a actos o actividades internas.

Delgado puso como ejemplo a quienes tienen dos trabajos, hijos o cargas familiares y, aun así, han seguido vinculados al partido. Por ello, preguntó directamente a Mónica García si bastará con estar inscrito para poder votar en las primarias.

El diputado insistió en que Más Madrid debe preservar un proceso “lo más participativo posible” y capaz de movilizar a una base amplia si quiere competir con garantías frente al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

Mónica García defiende el voto de la militancia

Mónica García respondió que será la militancia de Más Madrid la que tenga derecho de participación y la que decida democráticamente cómo se presenta la formación a las próximas elecciones autonómicas.

La ministra precisó que, a su juicio, la gente no se acerca a Más Madrid únicamente para “darle a un click”, sino para participar activamente en el proyecto. Con esa respuesta, García dejó claro que no comparte la idea de abrir automáticamente el voto a todos los inscritos si no forman parte de la militancia reconocida por la organización.

La diferencia no es menor. Más Madrid reformó sus estatutos para establecer una distinción más clara entre militantes e inscritos. Aunque no exige el pago de cuotas, sí vincula la condición de militante a la participación en la vida interna del partido.

El trasfondo: las primarias para las elecciones de 2027

El cruce entre García y Delgado se produce en plena preparación del ciclo electoral madrileño. Las elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2027 y Más Madrid debe definir tanto su candidatura como el modelo de participación en las primarias.

Mónica García anunció el pasado sábado que quiere ser la candidata del partido a la Comunidad de Madrid. Lo hizo durante un acto de la formación en el que aseguró que, si cuenta con el respaldo suficiente, aspira a ser presidenta regional.

En ese mismo mensaje, García tendió la mano a Delgado, a quien definió como uno de los grandes valores de Más Madrid. La ministra insistió después en que el partido no debe competir internamente, sino frente a Ayuso.

Emilio Delgado no descarta presentarse

Delgado, por su parte, ha evitado confirmar si competirá en unas futuras primarias. El portavoz ha señalado que tomará una decisión cuando se conozcan la fecha y las condiciones del proceso.

Sin embargo, no es la primera vez que deja abierta esa posibilidad. En anteriores declaraciones, Delgado ha reconocido que cada vez más personas le piden que sea el próximo candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid.

Su intervención en televisión refuerza esa posición de cautela, pero también marca una línea política clara: unas primarias amplias, con más participación y con un modelo que no deje fuera a quienes han acompañado al partido durante años como inscritos.

Una discusión interna con impacto político

El debate sobre quién puede votar en las primarias de Más Madrid no es solo una cuestión organizativa. También afecta a la estrategia política del partido, a su capacidad de movilización y a la imagen de unidad que quiere proyectar ante las próximas elecciones autonómicas.

Mientras Mónica García apuesta por que la militancia sea quien decida el rumbo electoral, Emilio Delgado reclama un proceso más abierto a la participación de los inscritos. La forma en que Más Madrid resuelva esta tensión será clave para ordenar su espacio político antes de afrontar el reto de disputar el Gobierno regional al Partido Popular.