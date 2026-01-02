La celebración de Año Nuevo en el restaurante Le Constellation, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, terminó en una tragedia que dejó al menos 40 muertos y alrededor de 100 heridos. La investigación preliminar apunta a que el fuego se originó por bengalas pegadas a botellas de champán que entraron en contacto con material inflamable del techo, según muestran vídeos difundidos de la fiesta.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 horas del 1 de enero, cuando el local estaba lleno de clientes celebrando la llegada del nuevo año. Las imágenes muestran a varios jóvenes levantando botellas con bengalas encendidas que tocaron el techo, provocando llamas que se extendieron rápidamente y ocasionaron explosiones en el interior del restaurante.

Los vídeos de la tragedia muestran a los asistentes tratando de escapar entre el humo y el fuego. “La gente gritaba como si se fuera a morir, corrían por todos lados y rompían ventanas, era un auténtico caos”, relató uno de los supervivientes.

Las autoridades suizas descartaron que se tratara de un atentado. Béatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, afirmó: “En absoluto, no se trata de ningún atentado”. El comandante de la Policía, Frédéric Gisler, y el diputado Stéphane Ganzer ofrecieron detalles sobre el siniestro en una rueda de prensa.

La mayoría de las víctimas y los heridos tienen entre 16 y 26 años. Los hospitales de la región se vieron desbordados por pacientes con quemaduras graves, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados hasta Zúrich, a más de 200 kilómetros de distancia. Se espera que la identificación de los fallecidos lleve varios días, aunque las autoridades confirmaron que numerosos turistas extranjeros, principalmente de Italia y Francia, se encontraban entre las víctimas. No hay constancia de víctimas españolas.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el suceso como “una de las peores tragedias que ha sufrido el país”, mientras que las investigaciones continúan centradas en la propagación del fuego a partir de las bengalas y la estructura inflamable del local.