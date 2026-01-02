La Agencia Tributaria ha confirmado que todos los propietarios de segundas viviendas en España deberán incluirlas en su declaración de la Renta, independientemente de que estén alquiladas, vacías o destinadas a uso vacacional. La medida afecta a cerca de tres millones de españoles que poseen más de un inmueble, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024.

La modificación normativa supone un cambio respecto a legislaciones anteriores, que solo exigían declarar inmuebles cuyo valor estuviera por debajo del precio de mercado. Ahora, cualquier propiedad adicional se considera susceptible de tributación, y su omisión puede acarrear sanciones importantes por parte de Hacienda.

Cómo declarar tu segunda vivienda

Para cumplir con la normativa, los contribuyentes deben acceder a la sección de “Propiedades no implicadas en actividades económicas” en la declaración de la Renta y especificar que la vivienda no es la habitual.

En caso de que la vivienda esté alquilada, los ingresos generados deben declararse como “rentas del patrimonio inmobiliario”, aplicando un régimen fiscal que dependerá de los ingresos percibidos y de los gastos deducibles. Si la propiedad es de uso vacacional o permanece vacía, Hacienda calcula un rendimiento estimado basado en el valor catastral del inmueble:

2 % si el valor catastral no se ha revisado en los últimos 10 años.

si el valor catastral no se ha revisado en los últimos 10 años. 1,1 % si se ha actualizado mediante valoración colectiva en la última década.

si se ha actualizado mediante valoración colectiva en la última década. 1,1 % sobre el 50 % del precio de la vivienda si no tiene valor catastral asignado.

La Agencia Tributaria advierte que no declarar una segunda vivienda puede considerarse fraude fiscal, con la posibilidad de imponer importantes multas y sanciones.

Impacto histórico y social

Fernando, jubilado y propietario de dos pisos desde 1990, recuerda la evolución del mercado inmobiliario: “En 1990 yo me compré dos pisos por un poco más de 100.000 euros”. Para muchos, estas medidas suponen un cambio significativo en la gestión de su patrimonio y una llamada de atención sobre la fiscalización de propiedades que antes pasaban desapercibidas.

Pablo Miser, inspector de Hacienda, explica que el objetivo de la normativa es “ejercer mayor presión sobre el mercado inmobiliario para evitar posibles fraudes fiscales”, recordando que la Agencia Tributaria tiene como misión principal detectar y prevenir cualquier incumplimiento tributario.

Con esta actualización, Hacienda busca asegurar que todos los propietarios contribuyan de manera equitativa, incluso si su segunda vivienda permanece desocupada, reforzando la transparencia en el sector inmobiliario español.