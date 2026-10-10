El Aston Villa – Fenerbahçe se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Aston Villa – Fenerbahçe

Aston Villa – Fenerbahçe Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Villa Park (Birmingham)

El Aston Villa se enfrenta al Fenerbahçe en la jornada 2 de la Champions League en el Villa Park de Birmingham. El equipo local llega en la 9ª posición con 3 puntos tras una victoria en su único partido, donde ha anotado 3 goles y recibido 2. Por su parte, el Fenerbahçe ocupa el 20º lugar con 1 punto, resultado de un empate en su primer encuentro, con 1 gol a favor y 1 en contra. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en este encuentro europeo.

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Así llegan los equipos

Aston Villa: 9º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

Fenerbahçe: 20º con 1 puntos en 1 partidos (1 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E)

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