El Aston Villa – Viking se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Aston Villa – Viking

Aston Villa – Viking Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Villa Park (Birmingham)

El Aston Villa se enfrenta al Viking en la jornada 3 de la Champions League en el Villa Park de Birmingham. El equipo local ocupa la 3ª posición con 6 puntos tras haber disputado 2 partidos, donde ha anotado 9 goles y ha recibido 2. En sus últimos encuentros, el Aston Villa ha logrado 2 victorias consecutivas. Por su parte, el Viking se encuentra en la 27ª posición con 1 punto en 2 partidos, con un balance de 4 goles a favor y 6 en contra. En sus últimos 2 partidos, el Viking ha registrado 1 empate y 1 derrota.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Aston Villa: 3º con 6 puntos en 2 partidos (9 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)

Viking: 27º con 1 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 2 partidos: 0 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.