El Real Madrid – RB Leipzig se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Lee tambien: AD Ceuta – Sporting Gijon, jornada 12 de Segunda: horario, dónde ver y previa

Partido: Real Madrid – RB Leipzig

Real Madrid – RB Leipzig Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones

El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig en la jornada 3 de la Champions League. Los blancos ocupan la 8ª posición con 6 puntos tras haber disputado 2 partidos, en los que han anotado 6 goles y recibido 4. Su rendimiento reciente es positivo, con 2 victorias consecutivas. Por su parte, el RB Leipzig se encuentra en la 21ª posición con 3 puntos, también en 2 partidos, habiendo marcado 2 goles y encajado 4. En sus últimos encuentros, el equipo alemán ha logrado 1 victoria y ha sufrido 1 derrota.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Real Madrid: 8º con 6 puntos en 2 partidos (6 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)

RB Leipzig: 21º con 3 puntos en 2 partidos (2 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.