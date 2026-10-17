El Bayern Múnich – Arsenal se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Bayern Múnich – Arsenal

Bayern Múnich – Arsenal Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Allianz Arena (Munich)

El Allianz Arena de Múnich acogerá un emocionante encuentro de la jornada 3 de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Arsenal. El equipo local, actualmente en 10ª posición con 4 puntos tras 2 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 3. En sus últimos dos encuentros, el Bayern ha logrado 1 victoria y 1 empate. Por su parte, el Arsenal se sitúa en 7ª posición con 6 puntos, habiendo marcado 4 goles y sin encajar ninguno. Los gunners llegan con una racha perfecta de 2 victorias en sus últimos partidos.

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Así llegan los equipos

Bayern Múnich: 10º con 4 puntos en 2 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E-V)

Arsenal: 7º con 6 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)

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