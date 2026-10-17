El Bayern Múnich – Arsenal se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
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- Partido: Bayern Múnich – Arsenal
- Competición: Champions League, jornada 3
- Fecha: miércoles 21 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Allianz Arena (Munich)
El Allianz Arena de Múnich acogerá un emocionante encuentro de la jornada 3 de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Arsenal. El equipo local, actualmente en 10ª posición con 4 puntos tras 2 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 3. En sus últimos dos encuentros, el Bayern ha logrado 1 victoria y 1 empate. Por su parte, el Arsenal se sitúa en 7ª posición con 6 puntos, habiendo marcado 4 goles y sin encajar ninguno. Los gunners llegan con una racha perfecta de 2 victorias en sus últimos partidos.
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Así llegan los equipos
- Bayern Múnich: 10º con 4 puntos en 2 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E-V)
- Arsenal: 7º con 6 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)
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