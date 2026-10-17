El Como – Manchester United se juega el miércoles 21 de octubre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Como – Manchester United

Como – Manchester United Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

En la jornada 3 de la Champions League, el Como se enfrenta al Manchester United en un partido que promete ser emocionante. Ambos equipos llegan con 3 puntos tras haber disputado 2 partidos, con el Como en la 12ª posición y el Manchester United en la 13ª. El equipo italiano ha anotado 6 goles y ha recibido 4, mientras que los ingleses han marcado 4 y han encajado 2. En sus últimos encuentros, ambos han logrado una victoria y han sufrido una derrota, lo que añade un extra de competitividad a este duelo.

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Así llegan los equipos

Como: 12º con 3 puntos en 2 partidos (6 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V)

Manchester United: 13º con 3 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V)

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