El Real Betis – Feyenoord se juega el miércoles 21 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Real Betis – Feyenoord

Real Betis – Feyenoord Competición: Champions League, jornada 3

Champions League, jornada 3 Fecha: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de La Cartuja (Sevilla)

El Real Betis recibe al Feyenoord en la jornada 3 de la Champions League en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Los verdiblancos ocupan la 9ª posición con 6 puntos tras haber disputado 2 partidos, logrando 6 goles a favor y 4 en contra, con un balance de 2 victorias en sus últimos encuentros. Por su parte, el Feyenoord se encuentra en la 23ª posición con 3 puntos, habiendo anotado 4 goles y encajado 7, con 1 victoria y 1 derrota en sus últimos partidos. Este enfrentamiento promete ser clave para ambos equipos en la competición europea.

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Así llegan los equipos

Real Betis: 9º con 6 puntos en 2 partidos (6 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V)

Feyenoord: 23º con 3 puntos en 2 partidos (4 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 2 partidos: 1 victoria, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D)

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