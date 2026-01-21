El Athletic Club se juega gran parte de su futuro europeo este miércoles, 21 de enero de 2026. Los «leones» visitan Bérgamo para enfrentarse a la Atalanta en la séptima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League, en un duelo donde los puntos tienen valor de oro para el conjunto bilbaíno.

Con solo cinco puntos en su casillero tras seis jornadas, el equipo de Ernesto Valverde llega al New Balance Arena prácticamente obligado a ganar. Solo una victoria permitiría al Athletic mantenerse con opciones reales de entrar en el Top 24 (zona de play-off) y llegar a la última jornada con opciones de clasificación.

Un Athletic contra las cuerdas ante una Atalanta de élite

El camino europeo del Athletic ha sido rocoso, con derrotas ante gigantes como el Arsenal o el Dortmund. Hoy, el reto no es menor: la Atalanta de Gian Piero Gasperini está instalada en el Top 8 con 13 puntos y busca certificar su pase directo a octavos de final ante su afición.

Horario: ¿A qué hora empieza el Atalanta – Athletic?

El encuentro se disputa en el turno nocturno de la máxima competición continental:

• Fecha: Miércoles, 21 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: New Balance Arena (Bérgamo, Italia).

• Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para seguir el encuentro desde España, tanto por televisión como en plataformas online, la emisión corre a cargo de Movistar:

• Canal TV: M+ Liga de Campeones 2 (dial 61).

• Online: Disponible a través de la App de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

Claves del partido

1. Victoria obligatoria: El Athletic necesita sumar de tres en tres para no quedar virtualmente eliminado antes de la última fecha.

2. Solidez defensiva: Tras los empates a cero contra PSG y Slavia de Praga, los rojiblancos deberán mantener el cerrojo pero mejorar la puntería en Italia.

3. El fortín de Bérgamo: La Atalanta solo ha perdido un partido en esta fase liga y destaca por su fútbol ofensivo y presionante.