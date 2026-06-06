La selección estadounidense, anfitriona del Mundial 2026, mide su nivel competitivo frente al combinado dirigido por Julian Nagelsmann en una exigente prueba preparatoria que se podrá seguir en directo a través de Movistar+

El fútbol de selecciones nacionales ofrece este fin de semana un nuevo compromiso internacional de relieve con la disputa del partido amistoso que enfrentará a los combinados de Estados Unidos y Alemania. Este encuentro de carácter preparatorio se presenta como una cita de notable importancia estratégica para ambas federaciones, las cuales se encuentran inmersas en la planificación técnica y en el desarrollo de sus respectivos proyectos deportivos con la mirada fija en los objetivos de la gran cita mundialista.

La selección estadounidense afronta este duelo en el marco de su preparación exhaustiva para el Mundial 2026, una competición en la que ejercerá el rol de combinado anfitrión. Ante este escenario, el conjunto de Norteamérica busca aprovechar el denominado factor campo y el respaldo de sus aficionados para examinar de primera mano su evolución táctica y su nivel de juego colectivo frente a una de las estructuras tradicionales y grandes potencias históricas del balompié internacional.

Por su parte, la selección de Alemania acude al compromiso internacional con el propósito firme de continuar ajustando las líneas y las dinámicas de su bloque sobre el terreno de juego. El cuadro europeo, que se encuentra bajo la dirección técnica del seleccionador Julian Nagelsmann, asume que este enfrentamiento ante los estadounidenses constituye un examen de alta exigencia que servirá para evaluar los mecanismos del equipo y definir los roles de los futbolistas de cara a los próximos torneos oficiales.

Horario del partido Estados Unidos vs Alemania en España

El compromiso amistoso internacional entre Estados Unidos y Alemania se disputará este sábado 6 de junio de 2026. Atendiendo a las franjas horarias y a los diferentes husos geográficos del territorio español, la organización y los operadores de televisión han fijado el inicio de la retransmisión en directo en los siguientes horarios oficiales:

Península (Madrid, UTC +2) : 20:30 horas

: 20:30 horas Islas Canarias (UTC +1): 19:30 horas

Dónde ver el partido por televisión y transmisión ‘online’

Los aficionados al fútbol de selecciones que deseen presenciar las evoluciones del juego en directo en España dispondrán de cobertura televisiva específica. El encuentro completo entre el equipo estadounidense y la escuadra alemana se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de pago Movistar+.

Dicha operadora de telecomunicaciones se encargará de gestionar la señal televisiva y la transmisión digital ‘online’ del evento a través de sus canales y soportes integrados, facilitando el acceso a las imágenes de este duelo amistoso que mide las fuerzas de ambos conjuntos de cara a la preparación del Mundial.