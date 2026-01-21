El Atlético de Madrid afronta este miércoles, 21 de enero de 2026, una de las salidas más calientes de Europa. Los hombres de Diego Pablo Simeone visitan el Ali Sami Yen-RAMS Park para medirse al Galatasaray en la séptima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

Con la moral alta tras sus recientes triunfos en Liga y Copa, el conjunto colchonero busca una victoria crucial que le permita blindar su posición en el Top 8 de la clasificación general, evitando así la ronda de ‘play-off’ y asegurando el billete directo a los octavos de final.

Un Atlético en racha contra el «infierno» turco

El equipo rojiblanco llega a Estambul tras vencer al Alavés (1-0) y con el buen sabor de boca de sus últimas actuaciones europeas, donde destacan las victorias ante el Inter y el PSV. Sin embargo, el Galatasaray no lo pondrá fácil: el equipo turco necesita sumar para consolidarse en la zona de acceso a las eliminatorias (Top 24) y confía en la presión de su afición para frenar el crecimiento de los del «Cholo».

Horario: ¿A qué hora empieza el Galatasaray – Atlético?

El encuentro se adelanta al primer turno de la jornada de Champions:

• Fecha: Miércoles, 21 de enero de 2026.

• Hora: 18:45 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Ali Sami Yen-RAMS Park (Estambul).

• Árbitro: István Kovács (Rumanía).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para aquellos que quieran seguir el duelo online o por televisión en España, la plataforma encargada de la emisión es Movistar:

• Canal TV: Movistar Plus+ (dial 7).

• Online: A través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets o Smart TV.

Claves del partido

1. Objetivo Top 8: Una victoria dejaría al Atlético con pie y medio en los octavos de final a falta de una sola jornada.

2. Fiabilidad fuera de casa: Tras ganar en Eindhoven, el Atleti busca demostrar que ha perdido el miedo a los desplazamientos europeos complicados.

3. El ambiente: Estambul es conocido por ser uno de los estadios más ruidosos del mundo, un factor que el Galatasaray intentará aprovechar desde el pitido inicial.