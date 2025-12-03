La AEMET pronostica hasta 8 litros por metro cuadrado durante la madrugada y el amanecer. Las temperaturas se mantendrán entre 11°C y 16°C.

La jornada en Ceuta ha comenzado con inestabilidad, con cielos cubiertos y la presencia de lluvias y tormentas que se han concentrado especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se han registrado precipitaciones significativas, con descargas de hasta 8 litros por metro cuadrado en torno a las 03:00 horas, y la posibilidad de que hayan aparecido tormentas en la primera mitad del día.

Sin embargo, la inestabilidad dará paso a un panorama más favorable a medida que avance el día. Se espera que los cielos se despejen, dejando atrás los intervalos nubosos y las precipitaciones durante la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán en valores frescos, con una máxima que alcanzará los 16°C y una mínima que ha rondado los 11°C. El viento soplará de dirección oeste, en general flojo, aunque con intervalos moderados en zonas expuestas. El estado del mar se prevé tranquilo, con marejadilla en el Estrecho sin complicaciones para la navegación.

En resumen, se recomienda precaución durante las primeras horas de la mañana debido al tiempo adverso, esperando una mejora notable con cielos despejados para la segunda mitad del día.