La Audiencia justificó el apartamiento de la jueza María Belén López, permitiendo que el magistrado Manuel Rey Bellot (Instrucción 6) continúe la investigación sobre las presuntas mordidas en la Diputación.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, dirigido por el magistrado Manuel Rey Bellot, ha asumido la instrucción del «caso Mascarillas», que investiga presuntas irregularidades y mordidas en la adjudicación de contratos de material sanitario y obras públicas en la Diputación de Almería.

El nombramiento se produce tras la abstención de la anterior instructora, la magistrada María Belén López, quien solicitó apartarse del procedimiento la pasada semana alegando una «amistad íntima» con uno de los principales investigados. La Audiencia de Almería consideró que la causa de abstención estaba «plenamente justificada» basándose en las manifestaciones de la propia jueza, que también tiene un vínculo familiar lejano con el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, quien fue detenido recientemente.

La designación de Rey Bellot se realizó conforme a un acuerdo específico de la junta sectorial de jueces de instrucción de Almería para casos de abstenciones y recusaciones, y no por el turno ordinario de sustitución.

Origen y evolución del «Caso Mascarillas»

La investigación, que ya supera los cuatro años, tuvo su origen el 8 de abril de 2020, en pleno estado de alarma, con la adjudicación de emergencia de un contrato de 2,03 millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica para adquirir material sanitario.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró una presunta comisión pactada por el empresario adjudicatario, Kilian López, en 945.297 euros, de los cuales se estima que entre 200.000 y 400.000 euros habrían sido destinados al entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, detenido en junio de 2021.

La causa se amplió posteriormente, centrándose en mordidas en adjudicaciones de obras públicas, lo que llevó a nuevas detenciones el pasado 18 de noviembre, incluyendo la del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez.

El magistrado Manuel Rey Bellot asume ahora la totalidad de una investigación que arrancó en 2020 y que sigue abierta.