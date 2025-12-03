El 3 de diciembre nos trae un panorama típicamente invernal en España, con nevadas y un ambiente frío que caracteriza al mes. Las comunidades de Castilla y León y Madrid se mantienen bajo aviso por las condiciones climáticas adversas que continúan hoy.

A lo largo del día, se espera que en el sistema Central se acumulen de forma significativa los nevados, lo que provocará que la nieve cubra muchas de las áreas montañosas. Además, en ciertas regiones como Alborán, bajo Ebro, Ampurdán, y las costas del Cantábrico y Galicia, se prevén rachas de viento muy fuertes que podrían causar problemas en el transporte y la actividad diaria de los ciudadanos.

Esta jornada también estará marcada por lluvias. La llegada de frentes sucesivos hará que gran parte de la Península y Baleares muestre cielos nublados o cubiertos. Las precipitaciones se concentrarán en el centro y sur del país, así como en las Pitiusas y algunas áreas de Cataluña; también podrían presentarse tormentas con granizo ocasional en Galicia, el Cantábrico, el Pirineo occidental, Melilla y el este de Baleares, donde las lluvias podrían ser intensas y constantes.

En las Islas Canarias, el cielo lucirá mayormente nublado y se anticipan lluvias especialmente en el norte de las islas montañosas. Durante la mañana, se podrán experimentar nieblas en la meseta Norte y en zonas de hondonadas en el noreste, además de bancos de niebla en áreas montañosas.

Las temperaturas también experimentarán cambios. Las máximas descenderán en las regiones del Mediterráneo, el interior del este peninsular y los Pirineos. Por otro lado, incrementarán en algunas zonas del norte de Aragón, Navarra, la parte sur de la cordillera Ibérica y el oeste de Galicia, mientras que se mantendrán estables en el resto del país. Las mínimas, sin embargo, disminuirán en la mayor parte del territorio nacional, salvo en Canarias, donde permanecerán inalteradas.

En muchas partes del interior norte y en las sierras del sureste se anticipan heladas débiles, que serán más intensas en las montañas del norte donde las heladas serán moderadas. Estas condiciones invitan a la población a prepararse para un tiempo frío y potencialmente peligroso en carreteras y caminos montañosos.

Mirando hacia los próximos días, podemos esperar un ligero aumento de las temperaturas hacia el final de la semana. Sin embargo, las previsiones indican que, a pesar del ascenso térmico, continuarán llegando frentes atlánticos que mantendrán el patrón de lluvia. Aunque no se prevén torrenciales lluvias, sí habrá precipitación constante que será relevante para el almacenamiento de agua que tanto se necesita durante esta temporada.

El jueves también se proyecta con cielo lluvioso, especialmente en la zona noroeste, y las precipitaciones del fin de semana, particularmente las del sábado, se centrarán en varias partes del país. Esta lluvia es positiva, ya que corresponde a la época del año en que es importante hacer reservas de agua y garantizar la salud de los ecosistemas naturales.