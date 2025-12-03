La Asociación Liberum ha propuesto la declaración de ambos ante el juez Ismael Moreno tras las filtraciones de que Koldo fue «testigo directo de una presunta comisión económica» de hasta un millón de euros. El PP aún no se ha pronunciado.

El «caso Koldo» podría abrir una nueva línea de investigación judicial centrada en el rescate de Air Europa. Las acusaciones populares que actúan en el procedimiento están debatiendo la solicitud de la declaración del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor, Koldo García, en relación al supuesto pago de comisiones vinculadas a esta operación.

La Asociación Liberum es la promotora de esta iniciativa, que ha sido trasladada al resto de acusaciones representadas por el letrado del PP, quien ostenta la dirección letrada de la causa. Las fuentes consultadas indican que el PP todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Declaraciones que reabren el debate

La Asociación Liberum argumenta que las recientes declaraciones de Ábalos y Koldo García en medios digitales «dan a entender que poseen información de primera mano» y que fueron «testigos directos» de los presuntos pagos.

En una entrevista, a Koldo García se le preguntó sobre comisiones, a lo que respondió: «Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa» .

se le preguntó sobre comisiones, a lo que respondió: . Ábalos, por su parte, aseguró sobre un supuesto cohecho que «es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da».

Los letrados de Liberum señalan que este asunto fue incluido, «acertada y justificadamente», en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, remitió en su día al Tribunal Supremo, advirtiendo de indicios contra Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.

Indicios del juez Moreno

El juez Moreno dedicó ocho páginas de su exposición razonada al rescate de la aerolínea. En dicho documento, se indicaba que «todo parece indicar que tras los encuentros Ábalos–Calviño y Ábalos–Aldama–Hidalgo» en julio de 2020, la situación «habría fructificado en favor de la citada aerolínea».

De un mensaje de WhatsApp de Aldama a Hidalgo se deducía que el rescate avanzaba rápidamente tras una supuesta intervención de alto nivel: «Me dice K que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada», en clara referencia al Presidente del Gobierno.

Liberum concluye que, a la luz de las nuevas declaraciones, la citación de Ábalos y Koldo como testigos está «más que justificada» para «aclarar determinados aspectos que podrían dar luz a lo verdaderamente sucedido» en un caso que forma parte del objeto de la investigación.