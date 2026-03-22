Ernesto Valverde y Manuel Pellegrini buscan reconducir la dinámica de sus equipos en un duelo de históricos marcado por las ausencias de figuras como Nico Williams, Isco o Gio Lo Celso.

El Estadio de San Mamés acoge este domingo un enfrentamiento de alta tensión entre dos clubes que atraviesan una etapa de incertidumbre en los resultados. El Athletic Club y el Real Betis se miden en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos que les permitan abandonar su actual racha negativa y reengancharse a la lucha por sus objetivos estacionales.

El duelo pondrá frente a frente a dos de los técnicos más experimentados del campeonato nacional: Ernesto Valverde y Manuel Pellegrini. Ambos preparadores deberán hacer frente a bajas sensibles en sus esquemas habituales para intentar imponer su estilo de juego sobre el césped de «La Catedral».

Athletic Club: la incógnita de la defensa y la baja de Nico Williams

El conjunto vizcaíno llega a la cita con la ausencia confirmada de Nico Williams, quien continúa en proceso de recuperación. La principal duda para Valverde reside en la zaga, donde se espera comprobar si Aitor Paredes regresa finalmente a la convocatoria tras perderse los dos últimos compromisos. Por contra, el parón internacional podría favorecer el retorno de Unai Egiluz y Maroan Sannadi a la lista de disponibles.

En el plano táctico, Unai Simón defenderá la portería, escoltado por una línea defensiva formada por Gorosabel y Yuri en los laterales, con Dani Vivian y Aymeric Laporte en el eje central. La medular quedaría bajo el mando de Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar, con Oihan Sancet como enganche. En la parcela ofensiva, Iñaki Williams y Berenguer ocuparán las bandas, dejando la punta de ataque para Gorka Guruzeta.

Posible alineación del Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Gorka Guruzeta.

Real Betis: rotaciones tras la exigencia europea

El equipo verdiblanco aterriza en Bilbao tras haber disputado este jueves su compromiso de Europa League frente al Panathinaikos. Esta circunstancia obligará a Pellegrini a valorar posibles rotaciones, aunque la importancia de los puntos en juego podría decantar la balanza hacia un once más reconocible. El técnico chileno sigue sin poder contar con sus dos principales referentes creativos, Isco y Gio Lo Celso, ambos lesionados de larga duración.

Bajo palos se situará Álvaro Valles, mientras que la defensa estaría compuesta por Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan y Junior Firpo. En el centro del campo, Marc Roca actuaría como pivote, flanqueado por Álvaro Fidalgo y Fornals. El tridente de ataque lo conformarían Antony y Abde en los extremos, con el ‘Cucho’ Hernández como referencia en el área.

Posible alineación del Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Álvaro Fidalgo, Marc Roca, Fornals; Antony, ‘Cucho’ Hernández y Abde.

Horario y dónde ver el Athletic vs. Betis en televisión

El encuentro entre el Athletic Club y el Real Betis se disputará este domingo 22 de marzo a las 18:30 horas. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del choque en directo a través de la plataforma DAZN, que posee los derechos de emisión de este enfrentamiento correspondiente a la jornada 29.