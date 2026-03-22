En un evento que fusionó la diplomacia cultural con el reconocimiento empresarial, la Reina Sofía de España presidió este sábado la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia. La ceremonia, celebrada en el icónico Pérez Art Museum Miami (PAMM), se enmarca en una visita oficial de tres días que coincide con los preparativos para el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Galardonados: Referentes de la cultura y el desarrollo

El Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) otorgó este prestigioso reconocimiento a dos parejas que han transformado sus respectivos sectores y fortalecido los vínculos entre España, Estados Unidos y Latinoamérica:

Jorge M. Pérez y Darlene Pérez: El magnate inmobiliario y filántropo cubano, junto a su esposa, fueron destacados por su impacto en el paisaje cívico de Florida y su labor en favor de las artes y la educación.

El magnate inmobiliario y filántropo cubano, junto a su esposa, fueron destacados por su impacto en el paisaje cívico de Florida y su labor en favor de las artes y la educación. Frank y Haydée Rainieri: El matrimonio dominicano fue reconocido por su visión humanitaria y por convertir a Punta Cana en un referente turístico de clase mundial.

«Es un verdadero honor recibir este reconocimiento… en una ciudad como Miami, donde convergen diversas culturas que configuran una vibrante comunidad global», afirmó Jorge Pérez durante su discurso de agradecimiento.

Un puente histórico: America&Spain250

La visita de la Reina emérita no solo tuvo un tinte social, sino también educativo. El viernes se inauguró la iniciativa America&Spain250, un proyecto diseñado para reivindicar el papel fundamental que España y el mundo hispanohablante jugaron en la Revolución Americana y la fundación de los Estados Unidos.

En reconocimiento a esta labor, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, entregó una proclamación oficial destacando el esfuerzo del QSSI por promover el entendimiento cultural.