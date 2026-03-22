Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz los detalles de lo que se perfila como la mayor red de corrupción detectada hasta la fecha en la Diputación de Almería. La investigación describe un complejo entramado de adjudicaciones fraudulentas, sobres en metálico y blanqueo de capitales presuntamente liderado por políticos vinculados al Partido Popular (PP).

El «modus operandi»: Del erario público al bolsillo privado

Según el informe policial, la trama operaba mediante el diseño de empresas específicamente creadas para canalizar fondos públicos y blanquear dinero. Entre las irregularidades detectadas destacan:

Adjudicaciones a dedo: Contratos inflados o concedidos sin concurso real a empresas afines.

Contratos inflados o concedidos sin concurso real a empresas afines. Financiación de lujos: El uso de dinero público para pagar viajes privados y otros gastos personales de los implicados.

El uso de dinero público para pagar viajes privados y otros gastos personales de los implicados. Pagos en «B»: La entrega de sobres con dinero en metálico como comisión por los favores políticos.

El nexo con el narcotráfico

Uno de los puntos más impactantes de la investigación es el hallazgo de un chat de narcotraficantes que conecta directamente con la red de corrupción. Las comunicaciones interceptadas sugieren que la trama no solo se limitaba al desvío de fondos institucionales, sino que utilizaba la estructura empresarial creada para el blanqueo de beneficios provenientes del tráfico de drogas.

El «mapa» elaborado por la UCO detalla cómo los beneficios ilícitos fluían entre políticos, empresarios y contactos del mundo del crimen organizado, cerrando un círculo de delincuencia que ha afectado gravemente a las arcas de la institución provincial.

Repercusiones políticas e institucionales

La revelación de este informe ha generado un terremoto político en Andalucía. Mientras la justicia avanza en la instrucción del caso, la UCO señala que el funcionamiento delictivo de la trama era «sistemático».

Este escándalo se suma a investigaciones previas, como el denominado «caso mascarillas», donde ya se rastreaban comisiones irregulares durante la pandemia, confirmando ahora que la magnitud de la red era mucho más profunda y diversificada de lo que se sospechaba inicialmente.