El conjunto blanco visita San Mamés en plena crisis de resultados tras tres empates consecutivos, mientras que los bilbaínos, octavos en la tabla, buscan afianzarse en casa. El encuentro se adelanta por la próxima Supercopa de España.

La jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 se adelanta con un vibrante enfrentamiento en San Mamés que medirá las aspiraciones y el momento de forma de Athletic Club y Real Madrid. El encuentro se disputará hoy, miércoles 3 de diciembre, con el pitido inicial programado para las 19:00 horas (hora peninsular española). El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Jesús Gil Manzano.

Dónde seguir el duelo en directo

El Athletic Club – Real Madrid se podrá seguir en directo por televisión en España a través de DAZN. La plataforma lo emitirá en sus canales DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y el 113 de Orange TV) y DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar Plus+ y 114 de Orange TV). Además, el partido también estará disponible en el canal LaLiga TV Bar, destinado a locales de hostelería con licencia.

Contexto de los equipos

El Real Madrid, obligado a reaccionar

El equipo de Xabi Alonso atraviesa una fase delicada tras encadenar tres empates consecutivos ante Rayo, Elche y Girona, lo que les ha costado el liderato liguero. Con 33 puntos, se mantienen segundos, pero la presión aumenta en uno de los campos más exigentes del campeonato. El técnico tolosarra no podrá contar con las bajas importantes de Dani Carvajal, David Alaba, Dean Huijsen y Ferland Mendy.

El Athletic, con la enfermería llena

Los bilbaínos, dirigidos por Ernesto Valverde, llegan con la moral alta tras imponerse 0-2 al Levante, lo que les ha aupado a la octava posición con 20 puntos. Las bajas serán el gran problema para Valverde, quien no dispondrá de Iñaki Williams, Robert Navarro, Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, además del sancionado Oihan Sancet. La buena noticia es la recuperación de Aymeric Laporte.