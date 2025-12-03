El presidente Juanma Moreno exige al Ejecutivo central las competencias sobre redes eléctricas, criticando que solo está previsto el 11% de la inversión necesaria por parte de Red Eléctrica, lo que «lastra» el crecimiento de la región.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elevado la presión al Gobierno central al exigir la transferencia de las competencias sobre la gestión de la energía y las redes eléctricas si el Ejecutivo no aumenta significativamente la inversión prevista.

Moreno hizo estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso de la Nueva Industria en el Sur de Europa en Sevilla, donde defendió el impulso económico y el liderazgo de la comunidad en los sectores renovable y digital.

«Exigimos al Gobierno central que invierta lo que Andalucía necesita. Solo hay previsto un 11% de inversión por parte de Red Eléctrica, y no lo podemos aceptar. Si no lo van a hacer, que nos cedan la capacidad y los recursos y Andalucía se pondrá manos a la obra», señaló Juanma Moreno.

El «Embudo Energético» y la Planificación Eléctrica

La queja del Gobierno andaluz se centra en el «embudo energético» que, a su juicio, está limitando grandes inversiones en la región. El Parlamento andaluz ya aprobó en septiembre una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a actualizar la Planificación Estatal de la Red de Transporte.

La Junta denuncia que el Gobierno solo acepta el 23% de la planificación eléctrica que la comunidad ha solicitado, lo que lastra la capacidad de desarrollo industrial. Además, señalan que el 52% de las inversiones son arrastres de la planificación vigente.

Moreno destacó que, a pesar de las limitaciones, Andalucía está creciendo más que el promedio de España y la UE, liderando en creación de empresas y atrayendo inversión extranjera.

Liderazgo renovable e industrial

El presidente subrayó el potencial de Andalucía para convertirse en el «gran ‘hub’ de referencia del sector del sur de Europa», basándose en su apuesta por las energías limpias.

El 70% de la potencia total de generación de electricidad en Andalucía procede de fuentes limpias.

de la potencia total de generación de electricidad en procede de fuentes limpias. Es la primera comunidad en generación renovable (datos a junio 2025).

La potencia de generación eléctrica renovable ha crecido un 164% en los últimos años.

Moreno atribuyó el éxito industrial —que emplea a 333.000 personas— al cambio de mentalidad en la región, la estabilidad política y la competitividad fiscal, factores que atraen grandes proyectos, especialmente en ámbitos como el de la Defensa y el aeroespacial.