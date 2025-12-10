

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha interpelado al Gobierno acerca de las acciones concretas que se están adoptando para frenar la crisis de vivienda. En su respuesta, la ministra responsable reafirmó su compromiso con la situación, pero subrayó la necesidad de colaboración del Congreso.

«Tenemos que hablar con sinceridad a la ciudadanía. Para muchas de las reformas necesitamos el apoyo de sus señorías», afirmó la ministra, resaltando que la cooperación de los distintos grupos parlamentarios será clave para avanzar en soluciones efectivas.

El debate se produce en un contexto de creciente preocupación social por el acceso a la vivienda, y la ministra insistió en que se están estudiando diversas medidas, cuya implementación dependerá del consenso en la Cámara Baja.