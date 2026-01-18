El Atlético de Madrid regresa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a su feudo tras más de un mes de ausencia. Los de Diego Simeone reciben al Deportivo Alavés en el Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de consolidar su cuarta posición y no perder la estela de los líderes. Por su parte, el conjunto vitoriano llega impulsado por su gran papel en la Copa del Rey, pero con la urgencia de puntuar para alejarse de los puestos de descenso.

Horario: ¿A qué hora empieza el Atlético-Alavés?

El encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports se disputa esta tarde en Madrid:

• Hora de inicio: 16:15 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

• Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

El duelo entre colchoneros y babazorros se podrá seguir en España a través de las siguientes plataformas:

• Televisión (Pago): DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y 113 de Orange TV). También se habilitará DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar+).

• Online / Streaming: A través de la aplicación oficial de DAZN y en las plataformas online de los operadores Movistar y Orange.

• Establecimientos: LaLiga TV Bar.

Alineaciones probables

A pesar de las bajas por el mercado invernal (Gallagher y Raspadori) y las lesiones, Simeone parece tener claro su bloque. Estas son las alineaciones previstas para hoy:

• Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Griezmann y Sørloth.

• Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Denis Suárez, Blanco, Aleñá; Carlos Vicente y Toni Martínez.

Contexto del choque

El Atlético llega invicto en casa esta temporada y busca aprovechar el factor campo para sumar tres puntos vitales tras el empate en Anoeta. El Alavés, 17º en la tabla, se agarra a la racha goleadora de Toni Martínez y a la motivación de estar en cuartos de final de Copa para intentar dar la sorpresa en uno de los estadios más difíciles de la categoría.