El FC Barcelona regresa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a la competición doméstica con la moral por las nubes. Tras coronarse campeón de la Supercopa de España y sobrevivir al Racing en Copa del Rey, el líder de la liga visita uno de sus estadios «malditos» del siglo XXI: Anoeta.

El equipo de Hansi Flick busca mantener su ventaja en la cima ante una Real Sociedad que vive su mejor momento de la temporada desde la llegada de su nuevo técnico, Pellegrino Matarazzo.

Horario: ¿A qué hora empieza el Real Sociedad-Barcelona?

El duelo estelar que cierra la jornada de domingo se disputa esta noche en San Sebastián:

• Hora de inicio: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Reale Arena (Anoeta).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

Podrás seguir el encuentro a través de las siguientes opciones legales en España:

• Televisión (Pago): DAZN LaLiga. Se puede sintonizar en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el 113 de Orange TV.

• Online / Streaming: A través de la aplicación oficial de DAZN para Smart TV y dispositivos móviles, así como en las plataformas multidispositivo de Movistar y Orange.

Las claves del partido

• El muro Joan García: El portero culé es el hombre del momento. Tras sus intervenciones milagrosas en Copa y el derbi, busca encadenar su cuarto partido de liga con la portería a cero.

• La duda de Raphinha: El brasileño, MVP de la Supercopa, es duda hasta el último minuto tras no entrenar en la sesión previa. Flick decidirá si arriesga con su líder ofensivo.

• El efecto Matarazzo: La Real Sociedad no conoce la derrota con su nuevo entrenador estadounidense y llega tras una remontada épica en Copa ante Osasuna.

• Caso «Dro»: El ambiente en el Barça se ha visto ligeramente empañado por la noticia de que su joven perla ejercerá su cláusula para marcharse al PSG, una decepción personal para Flick.

Alineaciones probables

• Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

• FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha (o Dani Olmo) y Lewandowski.