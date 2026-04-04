Consulte la fecha, el horario y el canal de televisión para seguir en vivo el encuentro de la jornada 30 del campeonato nacional que se disputa en el Metropolitano

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizan este sábado, 4 de abril, el duelo más destacado de la jornada 30 de la Liga. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, afronta una de las salidas más complejas de la temporada con el objetivo de mantener su ventaja respecto al Real Madrid. Por su parte, el equipo del Cholo Simeone buscará hacer valer la fortaleza del Metropolitano en un choque que precede a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League que ambos conjuntos disputarán en los próximos días.

Horario del Atlético de Madrid – Barcelona: ¿A qué hora empieza?

El encuentro entre colchoneros y culés está programado para este sábado 4 de abril. La patronal presidida por Javier Tebas ha fijado el inicio del choque a las 21:00 horas (horario peninsular español), una hora menos en las Islas Canarias. Se espera que la jornada transcurra con normalidad en los aledaños del estadio madrileño para asegurar que el balón ruede puntualmente en el feudo rojiblanco.

Este partido adquiere una relevancia estratégica en la clasificación, ya que el Real Madrid permanecerá atento a un posible tropiezo de los azulgranas para recortar distancias, siempre que los madridistas logren vencer en su compromiso frente al Real Mallorca.

Dónde ver el partido por televisión y ‘streaming’ en directo

La retransmisión del Atlético de Madrid – Barcelona de la jornada 30 de la Liga se podrá seguir en exclusiva a través de la plataforma DAZN. Al ser un operador de pago, es necesario disponer de una suscripción activa para acceder a la emisión, ya que el encuentro no se ofrecerá de forma gratuita en televisión abierta.

Para aquellos aficionados que prefieran seguir el duelo mediante dispositivos móviles, tabletas o Smart TV, la app de DAZN permitirá el acceso al directo en streaming. Asimismo, la plataforma habilita su página web para seguir el partido desde ordenadores.

Cómo seguir el encuentro por radio y cobertura ‘online’

Los seguidores que opten por la radio convencional podrán sintonizar emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca, que conectarán con el Metropolitano para narrar todo lo que acontezca en la capital de España.

En el ámbito digital, se ofrecerá un seguimiento minuto a minuto con los goles y resultados en vivo desde una hora y media antes del pitido inicial. Tras la conclusión del choque, se darán a conocer la crónica y las declaraciones de los protagonistas desde el estadio.

El escenario: el Estadio Metropolitano

El partido tendrá lugar en el Metropolitano, ubicado en el distrito de San Blas – Canillejas. El recinto, que sustituyó al Vicente Calderón en 2017, cuenta con una capacidad aproximada de 70.000 espectadores. Se prevé un lleno absoluto y un ambiente de gala en las gradas para recibir este enfrentamiento histórico del fútbol español.

Arbitraje y VAR

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Mateo Busquets Ferrer como el colegiado encargado de dirigir el encuentro. En la sala VOR estará Mario Melero López, responsable del VAR, quien asistirá al árbitro principal en la revisión de las jugadas polémicas que puedan requerir el uso del monitor a pie de campo.