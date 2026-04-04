Lo que debía ser una fiesta tras la victoria del Santos por 2-0 ante el Remo se ha convertido en una pesadilla institucional para su gran estrella. Neymar Jr. vuelve a estar en el ojo del huracán tras realizar unas declaraciones misóginas contra el colegiado Savio Pereira Sampaio, un error que podría costarle mucho más que una simple multa.

La frase de la polémica

Al finalizar el encuentro, el astro brasileño arremetió contra la labor arbitral utilizando una expresión cargada de prejuicios. Según recogen diversos medios, Neymar afirmó que el árbitro «se despertó con la regla» (utilizando la expresión coloquial brasileña «estar de chico»), vinculando de manera despectiva el ciclo menstrual con la capacidad profesional y la estabilidad emocional del colegiado.

La reacción social no se ha hecho esperar:

Redes sociales: Una oleada de críticas denuncia el carácter sexista y anticuado de sus palabras.

Una oleada de críticas denuncia el carácter sexista y anticuado de sus palabras. Justicia Deportiva: El Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD) ya estudia el caso para una posible denuncia formal.

El Mundial 2026 en peligro

La gravedad de la situación reside en la sanción que estipula el reglamento para este tipo de conductas. Dependiendo del artículo por el que se le juzgue, el castigo podría variar significativamente, pero en ambos escenarios las consecuencias son críticas para el jugador:

Posible Sanción Gravedad del Artículo Impacto en su carrera 5 a 10 partidos Falta grave / Conducta discriminatoria Adiós definitivo al Mundial 2026. 1 a 6 partidos Conducta antideportiva / Insultos Compromete seriamente su ritmo de competición.

Un momento crítico

A escasos meses de que comience la cita mundialista, el «10» brasileño se enfrenta a un tribunal que no parece dispuesto a pasar por alto este tipo de comportamientos. Lo que comenzó como una queja por el arbitraje podría terminar siendo el punto final a su sueño mundialista, enterrando sus opciones de representar a la Canarinha en 2026.