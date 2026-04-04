Consulta aquí los resultados de la Lotería Nacional del sábado 4 de abril de 2026. Descubre el primer premio, el segundo premio y todos los números premiados del sorteo de hoy.

Los resultados de la Lotería Nacional del sábado 4 de abril de 2026 generan gran expectación entre los jugadores que buscan comprobar si su número ha sido agraciado. Este sorteo, uno de los más populares en España, reparte premios importantes cada semana.

A continuación, puedes consultar los números premiados de la Lotería Nacional de hoy, incluyendo el primer y segundo premio.

Resultados Lotería Nacional hoy sábado 4 de abril de 2026

Estos son los principales resultados del sorteo:

• Primer Premio: 11711

• Segundo Premio: 20744

• Reintegros: 0, 1 y 7.

Comprueba los resultados de la Lotería Nacional

Si has participado en el sorteo de este sábado, es importante revisar tu número completo. Los premios principales corresponden a los números completos, pero también existen premios por aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Este sorteo destaca por su amplia estructura de premios, que permite repartir ganancias entre muchos participantes.

• Primer Premio: 11711

• Segundo Premio: 20744

• Reintegros: 0, 1 y 7.

Premios de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional ofrece premios en diferentes categorías:

Primer premio

Segundo premio

Aproximaciones

Terminaciones

Reintegros

El importe de los premios varía según la categoría y el tipo de acierto.

¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional?

Los resultados del sorteo suelen conocerse tras su celebración, una vez han sido validados oficialmente.

Resultados Lotería Nacional: noticia en actualización

Esta noticia se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales, incorporando todos los números premiados y el desglose de premios.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.