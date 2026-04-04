Sevilla inaugura la temporada taurina con el estreno de la empresa Lances de Futuro y el cartel de «No hay billetes» en una tarde marcada por el retorno del diestro cigarrero

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla levanta el telón este Domingo de Resurrección en lo que supone el inicio de una etapa histórica para el coso del Baratillo. La jornada de mañana trasciende lo estrictamente taurino al simbolizar un relevo generacional en la gestión de la plaza: el estreno de José María Garzón y su empresa, Lances de Futuro, pone fin a casi un siglo de liderazgo de la empresa Pagés al frente del destino de la capital hispalense.

La expectación ante este nuevo tiempo ha sido refrendada de manera contundente por la afición. La respuesta del público se ha traducido en un éxito de taquilla previo, con seis carteles que ya cuelgan el aviso de «No hay billetes» para la próxima Feria de Abril, incluido el festejo de mañana, consolidando el Domingo de Resurrección como la cita ineludible del calendario mundial.

El esperado retorno de Morante de la Puebla

El gran foco de atención de la tarde recae sobre la figura de Morante de la Puebla. El torero cigarrero regresa a su plaza predilecta tras el impactante anuncio realizado el pasado 12 de octubre en Las Ventas. En aquella tarde madrileña, entre lágrimas, el diestro pareció poner punto final a su trayectoria profesional; sin embargo, su presencia mañana en Sevilla confirma que hará temporada, un acontecimiento que ha despertado una profunda emoción entre los aficionados.

La vuelta de Morante a la Maestranza se produce en un contexto de máxima rivalidad y atractivo artístico. El diestro de la Puebla del Río hará el paseíllo junto a Roca Rey, con quien mantuvo una notable polémica durante gran parte de la pasada temporada, lo que añade un interés extraordinario a la terna. Completa el cartel David de Miranda, quien ya sabe lo que es el éxito en este escenario tras abrir la codiciada Puerta del Príncipe.

Detalles del festejo: ganadería y horario

Para este hito inaugural, se lidiará una corrida de toros perteneciente a la ganadería de Garcigrande. El festejo comenzará con el tradicional ambiente de las grandes tardes en el barrio del Arenal, en una plaza que lucirá sus mejores galas para recibir a los tres espadas en este cambio de ciclo empresarial.

Dónde ver la corrida del Domingo de Resurrección en directo

Todos los aficionados que no hayan podido obtener una de las localidades agotadas en las taquillas del Baratillo podrán seguir el desarrollo del festejo en directo. La retransmisión televisiva correrá a cargo de Canal Sur, que llevará a los hogares toda la intensidad de esta tarde llamada a marcar el futuro inmediato de la temporada sevillana.