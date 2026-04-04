Consulte la fecha, los canales y la hora para seguir en directo el encuentro de la jornada 30 en el Reale Arena

La Real Sociedad y el Levante UD se miden este sábado, 4 de abril, en el estadio Reale Arena en el partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. El conjunto donostiarra, bajo la dirección de Matarazzo, busca resarcirse de su último traspié liguero para afianzar sus aspiraciones europeas, mientras que el bloque granota llega a San Sebastián en plena dinámica positiva tras encadenar cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Horario del Real Sociedad – Levante: ¿A qué hora empieza?

El encuentro entre vascos y valencianos tendrá lugar este sábado 4 de abril. El inicio del choque está fijado por la patronal para las 14:00 horas (horario peninsular). Se trata de un duelo clave para ambos conjuntos en este tramo decisivo de la temporada, con objetivos contrapuestos pero con la misma necesidad de sumar los tres puntos.

Dónde ver el partido por televisión y ‘online’

El partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports se podrá seguir en directo a través de la plataforma DAZN. Concretamente, la retransmisión se realizará por el canal DAZN LaLiga, el cual se encuentra disponible tanto en la aplicación oficial del operador como en los diales correspondientes de las plataformas Movistar Plus+ y Orange TV.

Para aquellos aficionados que prefieran seguir el desarrollo del encuentro de forma digital, la aplicación de DAZN permitirá la visualización del partido en dispositivos móviles, ordenadores y Smart TV con calidad de alta definición.

Así llegan ambos equipos al Reale Arena

La Real Sociedad afronta este compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones tras el «revés» sufrido en la última jornada, donde cayó derrotada por 3-1 frente al Villarreal. A pesar de este resultado, el equipo de Matarazzo se mantiene consolidado en la zona alta de la clasificación, con el firme propósito de certificar su presencia en competiciones europeas la próxima campaña.

Por su parte, el Levante UD aterriza en San Sebastián en el mejor momento de su lucha por la permanencia. Los granotas han tomado aire tras imponerse por 4-2 al Real Oviedo en un duelo directo por la salvación, demostrando una notable pegada ofensiva. Con cuatro jornadas seguidas puntuando, el equipo valenciano busca prolongar su racha de recuperación en uno de los estadios más complicados de la categoría.