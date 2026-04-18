El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este sábado el duelo por el título entre colchoneros y txuri-urdin, con el arbitraje de Alberola Rojas

Sevilla se convierte este sábado, 18 de abril, en el epicentro del fútbol nacional. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se citan a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja para disputar la gran final de la Copa del Rey 2025/26. Un encuentro de máxima exigencia que supone el reencuentro de ambos clubes en una final de esta competición 39 años después de aquel histórico precedente de 1987.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega a esta cita con la ambición de sumar su undécima Copa del Rey a sus vitrinas, un trofeo que no conquista desde 2013, cuando se impuso al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el conjunto donostiarra busca su cuarto título copero tras el éxito logrado en 2021 frente al Athletic Club, en una final marcada entonces por la ausencia de público debido a la pandemia. En esta ocasión, las gradas de La Cartuja presentarán un lleno absoluto para presenciar el desenlace del torneo del KO.

El camino a la final y estado de las plantillas

Para alcanzar este último peldaño, el Atlético de Madrid ha tenido que apear sucesivamente a Atlético Baleares, Deportivo de la Coruña, Betis y FC Barcelona. En lo deportivo, el técnico argentino recupera a Barrios, aunque cuenta con la baja confirmada de Giménez y la seria duda de Hancko, quien difícilmente partirá como titular.

La Real Sociedad, que eliminó a SD Negreira, Reus FCR, Eldense y Athletic Club, llega con ausencias notables. No estarán disponibles Ochieng, Odriozola ni Rupérez, mientras que el central Zubeldia se mantiene como duda hasta última hora. El historial histórico entre ambos conjuntos favorece ligeramente a los madrileños, con 80 victorias en 164 enfrentamientos, frente a las 47 de los vascos y 37 empates.

Horario: ¿A qué hora comienza el Atlético de Madrid – Real Sociedad?

El pitido inicial tendrá lugar a las 21:00 horas (hora peninsular española). El arbitraje correrá a cargo del colegiado castellano-manchego Alberola Rojas, quien contará con la asistencia en el VAR del andaluz Figueroa Vázquez.

Televisión: ¿Dónde ver la final de la Copa del Rey en directo?

La final de la Copa del Rey 2026 cuenta con una amplia cobertura mediática, permitiendo el seguimiento del encuentro a través de múltiples plataformas:

• En abierto: Se podrá sintonizar de forma gratuita en La 1 de TVE, así como en las televisiones autonómicas TV3 y ETB1.

• Plataformas de pago: El encuentro estará disponible en Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Plus LaLiga (dial 54), Orange (dial 110) y LaLiga TV Bar.

• Streaming y nuevas plataformas: Se emitirá a través de RTVE Play y el canal oficial de YouTube de Ibai.

Para quienes prefieran el seguimiento online, se podrá seguir el minuto a minuto con toda la información previa y reacciones posteriores en los canales habituales de información deportiva.