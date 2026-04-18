La Selección Española busca retomar la senda de la victoria en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba ante el combinado ucraniano tras el tropiezo frente a Inglaterra

La Selección Española de fútbol femenino afronta este sábado, 18 de abril, un compromiso vital en sus aspiraciones para sellar el pasaporte hacia el Mundial de Brasil 2027. Tras la reciente derrota sufrida en Wembley ante Inglaterra, las jugadoras dirigidas por Sonia Bermúdez reciben a Ucrania en la cuarta jornada de la fase de clasificación. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, se presenta como una oportunidad ineludible para sumar tres puntos y no perder la estela del liderato del Grupo A3.

El combinado nacional regresa a territorio español con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones. La historia reciente avala a la Roja, que desde aquel histórico 20 de agosto de 2023, cuando se proclamó campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda gracias al tanto de Olga Carmona, porta con orgullo la estrella sobre el escudo. Sin embargo, el camino hacia la cita de 2027 exige la máxima concentración tras el último revés sufrido en tierras británicas.

El análisis del grupo: la necesidad de sumar

Actualmente, la situación en el Grupo A3 se ha vuelto exigente para los intereses españoles. La derrota del pasado martes por 1-0 contra Inglaterra —donde un gol temprano de Laura Hemp en el minuto 3 decantó la balanza— ha dejado a la selección inglesa como líder en solitario con 9 puntos. España, que se sitúa a tres puntos de la cabeza, necesita la victoria para mantener viva la lucha por el primer puesto, que es la única vía de acceso directo al torneo mundialista.

A pesar de la derrota en Londres, el equipo nacional mostró tramos de gran juego, con ocasiones claras para Vicky López y un cabezazo final de Edna Imade que estuvo cerca de suponer el empate. El precedente más cercano ante Ucrania favorece a las españolas, quienes lograron imponerse por 1-3 en su último duelo directo gracias a los goles de la propia Imade, Lucía Corrales y Vicky López.

Novedades en la convocatoria y posibles alineaciones

La gran noticia en la lista de 23 jugadoras confeccionada por Sonia Bermúdez es la inclusión de Clara Pinedo. La centrocampista del Athletic Club, que ha renovado recientemente con el club bilbaíno hasta 2030, recibe su primera llamada con la absoluta tras haber disputado más de cien encuentros en la élite.

Junto a ella, destacan los regresos de figuras clave como Cata Coll y Mapi León, recuperadas de sus lesiones, así como la vuelta de las veteranas Irene Paredes y Esther González tras su reciente maternidad. La convocatoria combina la experiencia de futbolistas como Alexia Putellas y Salma Paralluelo con la juventud emergente de piezas como Pina o la mencionada Pinedo.

Por su parte, Ucrania llega a Córdoba en una situación delicada. El conjunto ucraniano es el colista del grupo tras haber perdido sus tres encuentros disputados hasta la fecha, el último de ellos ante Islandia por la mínima (1-0).

Horario y dónde ver el España – Ucrania

El partido correspondiente a la cuarta jornada de los clasificatorios para el Mundial 2027 se celebrará este sábado 18 de abril en el Estadio Nuevo Arcángel.

• Hora: 16:00 horas (hora peninsular española).

• Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo a través de La 1 de TVE.

• Internet: Disponible en streaming gratuito mediante la plataforma RTVE Play y el seguimiento minuto a minuto en RTVE.es.

• Radio: Retransmisión disponible en RNE.