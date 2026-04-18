El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 18 de abril de 2026, ha repartido fortuna en diversas provincias españolas. El primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie, ha estado muy repartido geográficamente, mientras que el segundo premio ha recaído íntegramente en Vizcaya.

La Lotería Nacional ha vuelto a concitar este sábado el interés de millones de participantes en toda España. En el sorteo celebrado hoy, 18 de abril de 2026, el primer premio ha sido para el número 12.590, otorgando 60.000 euros por décimo. La suerte ha estado especialmente distribuida en esta jornada, habiéndose consignado boletos agraciados en las localidades de Alicante, Vitoria-Gasteiz, Almendralejo (Badajoz), Santa Marta de los Barros (Badajoz) y Estepona (Málaga).

Por su parte, el segundo premio ha correspondido al número 06.265, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 euros por décimo. En esta ocasión, la fortuna ha sido más localizada, recayendo de manera íntegra en la población de Ugao-Miraballes, en Vizcaya. Asimismo, los reintegros de la jornada han sido para los décimos terminados en 0, 8 y 1, cuyos poseedores recuperarán el importe invertido en su participación.

Resultados detallados y extracciones complementarias

Más allá de los premios mayores, el sorteo organizado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha dejado un amplio listado de números premiados en las extracciones de cuatro, tres y dos cifras, permitiendo que la fortuna alcance a un mayor número de hogares:

• Extracciones de cuatro cifras: Los números 0237, 1018, 2107 y 7156 han sido premiados con 1.500 euros por serie (150 euros por décimo).

• Extracciones de tres cifras: Con un premio de 300 euros por serie, los números agraciados son el 256, 276, 359, 439, 545, 581, 589, 699, 831 y 961.

• Extracciones de dos cifras: Los números 00, 05, 30, 43, 53, 56, 57, 80 y 82 percibirán 120 euros a la serie.

Adicionalmente, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio reciben un premio de 10.000 euros cada uno, mientras que los 99 números que comparten la misma centena del ganador obtienen 300 euros.

Gestión de cobro y obligaciones con Hacienda

Loterías y Apuestas del Estado recuerda a los agraciados que el plazo para reclamar los premios es de 90 días, a contar desde el día siguiente al sorteo. Este periodo de tres meses es inamovible y, una vez transcurrido, el derecho al cobro caduca de forma definitiva.

Para proceder al cobro de premios inferiores a 2.000 euros, los ganadores pueden acudir a cualquier administración oficial de Loterías. Si el premio es superior a dicha cantidad, el trámite debe realizarse en las entidades bancarias autorizadas por SELAE, que actualmente son BBVA y CaixaBank. También se han habilitado para la gestión del cobro otras entidades como Abanca, Banco Sabadell, Cajasur, Cajamar, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja. Es imprescindible presentar el DNI junto al décimo premiado.

En cuanto a la fiscalidad, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% únicamente a la cantidad que exceda de los 40.000 euros. De este modo, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están libres de impuestos, quedando los premios menores totalmente exentos de retención fiscal.

Una jornada de compromiso y azar

El billete del sorteo de hoy ha estado dedicado al 30 Aniversario de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD). Esta edición se suma a la actividad de la Lotería Nacional, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que garantiza el control público y la máxima transparencia en cada sorteo.

Para los aficionados que no hayan resultado premiados en esta ocasión, la jornada ofrece una triple oportunidad adicional esta noche. Además de la Lotería Nacional, se celebrarán los sorteos de la Bonoloto (21:30 horas), seguidos de la Primitiva y el Joker (21:40 horas), brindando nuevas opciones para tentar a la suerte.