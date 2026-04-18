El coso del Arenal acoge este sábado uno de los festejos más exigentes de la temporada en Sevilla, con seis toros de la mítica ganadería de Victorino Martín para un duelo directo

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla se viste de gala este sábado, 18 de abril, para acoger una de las citas de mayor calado emocional y técnico de este primer tramo del abono. Tras la jornada de ayer, el coso sevillano eleva el listón de exigencia con un formato que recupera la esencia del duelo directo: un mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez.

La expectación es máxima entre la afición hispalense ante un cartel que huye de los esquemas convencionales para proponer un pulso seco y sin red. La responsabilidad de la tarde recae exclusivamente sobre dos espadas que han demostrado sobradamente su capacidad para lidiar con el compromiso que supone el albero maestrante en fechas tan señaladas.

La leyenda de Victorino Martín en el albero

El gran protagonista silencioso de la jornada será el hierro de Victorino Martín. La ganadería de la «A coronada» regresa a Sevilla con seis ejemplares que son sinónimo de emoción, exigencia e incertidumbre. Conocidos por su particular comportamiento y la fijeza en la embestida, los «victorinos» suponen una prueba de fuego para cualquier profesional, convirtiendo cada pase en un ejercicio de verdad y exposición.

Este planteamiento, que sitúa a la ganadería como eje central del festejo, marca un giro de guion respecto al cartel de figuras del viernes, virando hacia una tauromaquia de fondo que mide la capacidad lidiadora de los actuantes frente a la imprevisibilidad del astado.

Horario y dónde seguir el festejo

La corrida dará comienzo a las 18:30 horas, manteniendo la tónica habitual de los festejos vespertinos del ciclo sevillano. Para aquellos aficionados que no puedan acudir a los tendidos del coso del Arenal, el evento podrá seguirse en directo a través de Canal Sur Televisión, que mantiene su apuesta por la retransmisión de los compromisos más destacados de la temporada en la Maestranza.

Sevilla afronta así un sábado de máxima intensidad, donde la personalidad de Escribano y el concepto de Jiménez se verán las caras con la leyenda de Victorino en una tarde que promete ser punto de inflexión en el devenir de esta Feria.