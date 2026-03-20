Este viernes, el papa León XIV recibirá en su biblioteca privada del Vaticano a los reyes Felipe VI y Letizia, en una audiencia que se enmarca en el contexto de la próxima visita del pontífice a España, programada para junio. Este encuentro se convierte en un hito significativo a menos de tres meses de la visita apostólica que tiene como objetivo recorrer varias ciudades del país ibérico.

La reunión de los reyes, quienes llegaron a Roma el jueves por la tarde, se presenta como su primer compromiso oficial con León XIV desde su elección como papa el 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco. Previamente, los reyes habían tenido un breve encuentro con el nuevo pontífice en el acto de apertura de su pontificado en la Basílica de San Pedro, donde lo invitaron a visitar España.

León XIV marcará un precedente al ser el primer papa que visita España durante el reinado de Felipe VI. La visita apostólica está programada del 6 al 12 de junio e incluye paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, aunque todavía se esperan detalles sobre la agenda oficial del tour.

Durante su estancia en España, el papa celebrará dos misas masivas, una en Madrid y otra en Tenerife, y tiene programada una visita al monasterio de Montserrat, un lugar emblemático para la tradición católica en el país.

Esta visita de León XIV es significativa, ya que es la primera vez que un papa visita España en 15 años, desde la visita de Benedicto XVI en 2011. La invitación fue extendida tanto por Felipe VI como por la Conferencia Episcopal Española (CEE), demostrando el interés del monarca por fortalecer los lazos entre la Corona y la Iglesia.

Tras su audiencia con el papa, el rey Felipe VI tomará posesión de su título como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, en una ceremonia programada para las 12:30 horas. Este cargo histórico resalta la conexión entre la Monarquía española y la Basílica, que data de tiempos de Carlos I en el siglo XVI.

La Basílica de Santa María la Mayor ha estado ligada a la Monarquía desde que los Reyes Católicos contribuyeron a su embellecimiento. El papa Inocencio X, en 1647, instituyó la obra pía que llevaba el nombre de la Basílica, a cambio de una renta anual, lo que consolidó aún más la relación entre la Iglesia y la Corona.

El último vínculo de la familia real con la Basílica se remonta a la visita de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía en 2018, donde se recordó la relación histórica establecida en la Bula Hispaniarum Fidelitas de Pío XII, que confería a todos los reyes españoles el título de Protocanónigos Honorarios. Esta ceremonia refuerza la importancia del lugar como punto de referencia para la historia de la Monarquía española y su conexión con la Iglesia.