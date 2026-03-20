El próximo domingo 29 de marzo de 2026, España llevará a cabo el habitual ajuste de horario para dar la bienvenida al periodo de horario de verano. Este cambio se realiza al mismo tiempo en todos los países de la Unión Europea, cumpliendo con las directrices establecidas por la Comisión Europea.

A pesar de que la efectividad de esta medida ha sido objeto de debate en diversos sectores de la sociedad, la legislación vigente requiere que todos los Estados miembros cambien la hora el último domingo de marzo. Este ajuste busca maximizar el uso de la luz solar durante las horas en las que la mayoría de la población está despierta.

En esta ocasión, los ciudadanos españoles enfrentarán un reto adicional, ya que la transición significará la pérdida de una hora de sueño. A las 2:00 de la mañana, los relojes se adelantarán a las 3:00, provocando un abrupto cambio en el ritmo biológico de las personas.

El efecto inmediato de este cambio será que la salida del sol ocurrirá más tarde en la mañana, pero se disfrutará de más luz por las tardes. Este nuevo horario genera opiniones divergentes entre especialistas en ciencia y economía, quienes no concuerdan sobre los beneficios reales de la medida.

La tradición de modificar la hora semestralmente tiene orígenes históricos que datan de épocas de crisis energéticas, como la Primera Guerra Mundial, donde países como Reino Unido, Francia y Alemania implementaron este cambio para reducir el consumo de carbón.

En España, aunque esta práctica ha tenido un historial de adopciones variables desde su inicio, se estableció de forma continua en 1974 en respuesta a la crisis del petróleo. Actualmente, el cambio se encuentra regulado por una directiva europea que se promulga para estandarizar los horarios en todo el continente y facilitar el comercio y las interacciones.

A pesar de los antecedentes históricos que justifican el cambio, hoy en día, existen importantes cuestionamientos sobre su utilidad. Un número creciente de científicos argumenta que el ahorro energético que se sostiene como razón principal no se ha materializado en la actualidad de una manera convincente.

Desde una perspectiva de salud, la interrupción natural del ritmo circadiano de los individuos genera consecuencias preocupantes. La alteración en la secreción de melatonina al adelantar la hora puede causar síntomas indeseables como fatiga, irritabilidad e incluso trastornos en el apetito, similares a los que se experimentan tras un viaje largo en avión.

Ante los efectos negativos asociados a este ajuste, varias organizaciones, como la Sociedad Española del Sueño, abogan por un horario único, preferentemente el de invierno, que se vería como más beneficioso para la salud de los ciudadanos.

En una era tecnológica, la mayor parte de los dispositivos electrónicos fácilmente ajustan la hora de forma automática, lo que disminuye los problemas derivados de este cambio para muchos. Sin embargo, las personas que dependen de relojes analógicos o dispositivos no conectados deberán ajustar manualmente sus equipos para evitar confusiones en su rutina diaria.

Para mitigar el impacto del cambio de hora, expertos sugieren que la preparación anticipada es clave. Ajustar gradualmente los horarios de sueño y comida antes del cambio real puede ayudar al cuerpo a adaptarse más suavemente a la nueva hora. Además, la exposición a la luz solar por las mañanas después del cambio es fundamental para ayudar al cuerpo a recuperar su sincronización.

A medida que se aproxima el cambio de hora, la discusión sobre su abolición en Europa sigue vigente. Un sondeo realizado en 2018 reveló que una gran mayoría de la población está a favor de eliminar esta práctica, aunque las diferencias en opinión entre los países obstruyen una decisión unificada. El Gobierno español ha sugerido que 2026 podría marcar el último año del ritmo de cambios horarios, buscando un consenso en Bruselas.