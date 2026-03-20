La coalición de Gobierno vive una jornada de máxima tensión este viernes, 20 de marzo. Yolanda Díaz mantiene un pulso con Pedro Sánchez para incluir el blindaje de los alquileres y la moratoria de desahucios en el paquete de medidas contra la crisis de la guerra de Irán.

La aprobación del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo ha comenzado con un choque frontal en el seno del Ejecutivo. Lo que debía ser un Consejo de Ministros Extraordinario de trámite para aprobar rebajas fiscales se ha convertido en una negociación in extremis en el Palacio de la Moncloa. El motivo: la exigencia de Sumar de recuperar parte del «escudo social» en materia de vivienda que el PSOE se resistía a incorporar.

La prórroga automática de los contratos de alquiler

La medida estrella que Sumar ha puesto sobre la mesa es la extensión obligatoria de los contratos de alquiler que vencen en las próximas fechas. Esta herramienta, que ya se utilizó durante la crisis inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania, permitiría a los inquilinos mantener sus condiciones actuales sin riesgo de subidas drásticas o rescisiones de contrato en un momento de gran incertidumbre económica.

Desde el ala socialista, el argumento para el rechazo inicial se basaba en que los incrementos ya están limitados por la Ley de Vivienda. Para el PSOE, este primer paquete de medidas debe centrarse en paliar los efectos directos de la energía y los carburantes, evitando intervenciones adicionales en el mercado inmobiliario que consideran ajenas al enfoque de urgencia de este viernes.

La moratoria de desahucios para familias vulnerables

El segundo gran frente de batalla es la prohibición de los desahucios. Sumar reclama recuperar la protección para familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, una medida que decayó el pasado mes de febrero al no obtener el respaldo parlamentario necesario.

En este punto, las posiciones entre los socios de coalición parecen estar más próximas, aunque con matices importantes:

Versión restringida: Se baraja una aplicación limitada exclusivamente a colectivos de especial vulnerabilidad.

Se baraja una aplicación limitada exclusivamente a colectivos de especial vulnerabilidad. Exclusión de pequeños propietarios: El Gobierno se inclina por mantener la capacidad de ejecución para aquellos dueños que posean únicamente una o dos viviendas, centrando la prohibición en los grandes tenedores.

Un encuentro a puerta cerrada para desbloquear el país

El retraso de más de dos horas en el inicio del Consejo de Ministros ha forzado un encuentro urgente y a puerta cerrada entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda ha liderado el plante de sus cinco ministros, negándose a validar un decreto que solo contemplase bajadas de impuestos (como el IVA de la luz y la gasolina al 10%) sin atender a lo que consideran el «principal problema económico» de los hogares españoles: la vivienda.

El desenlace de esta negociación marcará no solo el contenido del BOE de mañana, sino la estabilidad de una coalición que hoy ha mostrado sus costuras ante la presión de la crisis energética internacional.