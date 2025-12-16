En el tercer trimestre de este año, el coste laboral por trabajador ha aumentado un notable 3%, llegando a un promedio de 3.111,76 euros mensuales. Este incremento es significativo, ya que ha marcado una racha de 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que equivale a casi cinco años de aumentos constantes.

Según el estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta es la primera vez en la serie histórica, desde el año 2000, que el coste laboral supera la barrera de los 3.100 euros en este periodo específico. Este hecho destaca la presión económica que enfrentan tanto empresas como empleados.

El mismo informe del INE, publicado este martes, señala que los costes salariales también se han visto afectados, aumentando un 2,8% hasta los 2.268 euros mensuales. Este aumento refleja la creciente demanda de salarios más altos en un entorno inflacionario.

Los costos no salariales, que incluyen diversos gastos adicionales, también han experimentado un incremento del 3,5%, elevándose a 843,76 euros mensuales. Dentro de estos costes, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social se mantienen como el componente principal, mostrando un crecimiento del 3,6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Al analizar los diferentes sectores, el aumento del coste laboral ha sido más pronunciado en actividades administrativas y de servicios auxiliares, que registraron un incremento del 6,7%. Por su parte, los sectores profesionales, científicos y técnicos también han visto mejoras, con un aumento del 5,9%. En contraste, el sector de actividades artísticas y recreativas ha experimentado un descenso del 2,4%, indicando una clara división en las tendencias del mercado laboral.

Si observamos a nivel regional, las comunidades que más han visto crecer su coste laboral en este trimestre son las Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura. Mientras tanto, en la Región de Murcia, los costes laborales han disminuido, reflejando una volatilidad en el mercado laboral de España.

En términos de análisis de tendencias, al ajustar los datos por estacionalidad, el coste laboral mantiene un aumento del 3% en comparación con el tercer trimestre del año anterior y ha registrado un ligero incremento del 0,8% en relación al trimestre anterior, que abarca los meses de mayo a junio.

Por otro lado, el INE también ha informado sobre la situación de las vacantes laborales en las empresas. En este trimestre, se registraron 152.677 vacantes sin cubrir, un aumento de 2.136 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Curiosamente, el 91,3% de las empresas consultadas no tienen vacantes disponibles, indicando que la mayoría no necesita contratar más empleados en este momento.

En cuanto a la distribución de vacantes por comunidades autónomas, se identificó que Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el mayor número de estas ofertas de empleo. En contraposición, La Rioja, Extremadura y Asturias tienen la menor cantidad de vacantes, lo que podría sugerir desigualdades regionales en el mercado laboral.