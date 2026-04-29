El capítulo 824 de ‘La Promesa’, que La 1 de Televisión Española emitirá este miércoles 29 de abril, situará a Manuel en una posición cada vez más comprometida. El heredero de los Luján empezará a sospechar de las verdaderas intenciones del duque de Carril, pero el noble moverá ficha con una amenaza capaz de destruir la reputación de la familia.

La tensión también crecerá en otros frentes del palacio. Carlo se negará a ceder ante el chantaje de Estefanía, el duque de Salvatierra continuará con las entrevistas sobre Curro y Martina tendrá un nuevo enfrentamiento con Pilarcita por el futuro del refugio.

El duque de Carril chantajea a Manuel

Manuel comenzará a sospechar que el duque de Carril no está siendo transparente con sus intenciones. Para intentar aclarar sus dudas, tratará de contactar con el dueño de la empresa en la que invirtieron, buscando respuestas sobre una operación que cada vez le genera más inquietud.

Sin embargo, el duque de Carril no tardará en mostrar su verdadero rostro. En el nuevo capítulo de ‘La Promesa’, advertirá a Manuel de que, si no acepta sus exigencias económicas, hará público que los Luján secuestraron a su hija.

La amenaza deja a Manuel prácticamente acorralado. El escándalo podría hundir el prestigio de la familia y provocar consecuencias imprevisibles para el futuro de los Luján.

Carlo rechaza el chantaje de Estefanía

Otra de las tramas destacadas del episodio estará centrada en Carlo. Después de que Estefanía lo amenazara con contarle a María Fernández la verdad sobre su pasado romántico, Carlo decidirá no someterse a sus exigencias.

Estefanía quiere que Carlo la ayude a conseguir dinero, pero él no está dispuesto a dejarse manipular. Su negativa puede desatar una reacción todavía más peligrosa por parte de ella, que sabe exactamente qué secreto utilizar para poner en riesgo su relación con María.

Salvatierra continúa evaluando a Curro

El duque de Salvatierra seguirá adelante con las entrevistas para valorar el carácter de Curro y decidir si está preparado para recuperar el título de baronía. Aunque la mayoría del servicio hablará bien del joven, no todos serán igual de favorables.

Santos dejará entrever sus dudas sobre el temperamento de Curro, algo que puede perjudicar al muchacho en un momento decisivo. En cambio, cuando llegue el turno de Ángela, sus palabras serán mucho más positivas: hablará maravillas de él y tratará de reforzar su imagen ante Salvatierra.

Curro sigue así en el centro de una evaluación que puede marcar su futuro dentro y fuera del palacio.

Julieta advierte a Ciro sobre el duque

Julieta también empezará a percibir que algo no encaja con el duque de Carril. Por eso, advertirá a Ciro sobre sus sospechas. Sin embargo, la reacción de él no será la esperada.

Ciro responderá con hostilidad, mostrando que la situación entre ambos continúa marcada por la tensión. El enfado por la cita a la que Julieta no acudió sigue pesando, aunque ella parece convencida de que terminará superándolo.

Martina y Pilarcita chocan por el refugio

Martina y su equipo trabajarán sin descanso para preparar el refugio. Después de mucha insistencia, Pilarcita finalmente acudirá a La Promesa, pero su llegada no traerá la calma.

Entre ambas se producirá una discusión. Martina acusará a Pilarcita de rechazar el proyecto porque no es ella la protagonista, una frase que puede abrir una nueva brecha entre las dos. La tensión alrededor del refugio continúa creciendo justo cuando el proyecto necesita apoyos y estabilidad.

Ricardo se niega a contarle la verdad a Santos

Pía intentará convencer a Ricardo de que siga el consejo de Petra y le cuente a Santos la verdad sobre la muerte de Ana. Sin embargo, Ricardo se negará a hacerlo.

El miedo a perder el cariño de su hijo pesa más que la necesidad de sincerarse. Esta decisión mantiene abierto un secreto que puede tener graves consecuencias si termina saliendo a la luz de la peor manera.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘La Promesa’

En el capítulo 823, el duque de Salvatierra comenzó las entrevistas sobre Curro. Alonso y Manuel defendieron al joven y hablaron bien de él, aunque su carácter seguía generando preocupación por sus reacciones impulsivas.

Martina consiguió que Pilarcita aceptara visitar el refugio, mientras Ciro reprochó a Julieta que faltara a su cita. Vera confesó a las cocineras que su padre la había descubierto, lo que podría obligarla a volver a casa. Además, Estefanía chantajeó a Carlo y el duque de Salvatierra coincidió con el duque de Carril, dejando claro que ambos se conocían y mantenían buena relación.

Un capítulo clave para Manuel y los Luján

El episodio del miércoles 29 de abril de ‘La Promesa’ promete ser decisivo para Manuel. El duque de Carril pasa de las sospechas a la amenaza directa, utilizando un secreto familiar como arma de presión.

Mientras tanto, Carlo planta cara a Estefanía, Curro sigue siendo examinado por Salvatierra y Ricardo se resiste a revelar una verdad que podría cambiar su relación con Santos. El palacio vuelve a quedar atrapado entre chantajes, secretos y decisiones que pueden alterar el rumbo de todos sus habitantes.