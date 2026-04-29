El capítulo 550 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emite este miércoles 29 de abril, llegará marcado por un regreso inquietante, una ruptura sentimental y nuevas sospechas dentro de la fábrica. La serie diaria encara una semana más corta, ya que el viernes 1 de mayo no se emitirá por ser festivo nacional con motivo del Día del Trabajo.

En la nueva entrega, Rodrigo, el ex de Valentina, aparecerá por sorpresa con la intención de llevársela por la fuerza. Mientras tanto, Salva tomará una decisión definitiva sobre su relación con Mabel y Marta seguirá sin conseguir avances claros en la búsqueda de Fina.

Rodrigo amenaza a Valentina

Uno de los momentos más tensos del capítulo llegará con la aparición inesperada de Rodrigo, el ex de Valentina. El hombre irrumpirá en su habitación con intención de llevársela de malas maneras y obligarla a volver con él.

La situación pondrá a Valentina en peligro, pero Claudia intervendrá a tiempo para impedirlo. La joven plantará cara a Rodrigo y le advertirá de que llamará a la Guardia Civil si no se marcha, evitando así que la amenaza vaya a más.

Este regreso abre un nuevo frente para Valentina, que parecía haber encontrado cierta estabilidad en la colonia, pero que ahora tendrá que enfrentarse de nuevo a una parte oscura de su pasado.

Marta no logra encontrar a Fina

Marta continuará intentando localizar a Fina después de que Darío le diera una pista sobre su paradero. Sin embargo, sus pesquisas no avanzarán como esperaba, ya que no conseguirá contactar con el editor argentino cuyo número recibió.

La hija de Damián seguirá atrapada entre la necesidad de saber qué ocurrió con Fina y el dolor que le provoca todo lo relacionado con Pelayo. De hecho, Marta se negará a acudir al acto de homenaje póstumo a su marido, incapaz de perdonarle el daño que le causó.

Carmen empieza a desconfiar de Tasio

Carmen volverá a reencontrarse con David en la fábrica, y entre ambos quedará de nuevo patente una gran complicidad. Sin embargo, el foco de preocupación para ella estará en los cambios producidos en el servicio.

La joven intentará averiguar por qué Paula y Tasio han cambiado de puesto. Finalmente, Tasio acabará confesándole que ha tenido un acercamiento con Paula, aunque insistirá en que no ha ocurrido nada entre ellos.

La explicación no tranquilizará del todo a Carmen, que empezará a desconfiar de su marido justo cuando él intentaba reconducir su matrimonio.

Salva rompe definitivamente con Mabel

En la cantina, Salva decidirá poner fin a su relación con Mabel. La actitud de la camarera hacia él y la culpa que arrastra por lo ocurrido con Claudia terminarán pasando factura.

La ruptura supone un nuevo golpe emocional para Salva, que había intentado avanzar en su vínculo con Mabel, pero que ya no está dispuesto a seguir en una relación marcada por las dudas y los frenos constantes.

Gabriel despierta nuevas sospechas

Cloe alertará a Marta de que Gabriel está haciendo movimientos extraños en la fábrica. Sus acciones podrían esconder una nueva maniobra, por lo que la familia De la Reina empezará a mirar con más atención sus pasos.

Al mismo tiempo, Beatriz intentará acercarse de nuevo a Gabriel, pero él la rechazará cuando ella trate de besarle. La relación entre ambos continúa cargada de tensión y manipulación.

Álvaro avanza en su plan contra la fábrica

Álvaro seguirá intentando acceder a información clave sobre las rutas de los perfumes. Su objetivo es conseguir todos los datos necesarios para preparar el golpe que planea junto a Gorito.

Valentina y Tasio estarán a punto de descubrirlo, pero Álvaro logrará salir del paso y conseguirá que Tasio le ayude a obtener la información que necesita. Su plan contra una de las furgonetas de la fábrica sigue así tomando forma.

Valentina confiesa la verdad a Claudia

Valentina también tendrá una conversación complicada con Claudia. La joven le confesará que sabía lo de la relación entre Mabel y Salva, algo que provocará la indignación de su compañera.

La revelación añadirá más tensión entre los personajes y puede tener consecuencias en la convivencia dentro de la colonia.

Pablo vuelve a casa

En casa de los Salazar, Nieves se llevará una sorpresa al ver que Pablo vuelve al hogar después de la petición de Miguel. La ausencia del joven había provocado tristeza y preocupación en su madre, por lo que su regreso puede abrir una nueva etapa familiar.

Qué pasó en el capítulo anterior de ‘Sueños de libertad’

En el episodio anterior, Digna comunicó a Paula que sería readmitida, aunque con condiciones. La decisión incluía un cambio de puesto para evitar que siguiera cerca de Tasio. Después, Paula y Tasio acordaron mantener las distancias, mientras él intentaba arreglar su matrimonio con Carmen.

Gabriel volvió a intentar manipular a Julia, pero la niña no cayó en sus redes y le plantó cara. Marta contó a Andrés la amenaza de Pelayo a Fina, y Darío le proporcionó una pista para intentar encontrarla. Además, Álvaro y Gorito siguieron preparando el robo de una furgoneta de la fábrica.

Un capítulo cargado de amenazas, sospechas y rupturas

El capítulo 550 de ‘Sueños de libertad’ promete una entrega especialmente intensa. Valentina tendrá que enfrentarse al regreso amenazante de Rodrigo, Marta seguirá buscando a Fina sin éxito y Carmen empezará a dudar de Tasio tras su confesión sobre Paula.

La serie de Antena 3 continúa reforzando sus tramas de tensión familiar, secretos sentimentales y conflictos en la fábrica, con un episodio en el que varias relaciones quedarán tocadas.